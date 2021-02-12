Комитет палаты представителей США по энергетике и торговле на этой неделе направил в Apple письмо с вопросом о точности меток конфиденциальности приложений, которые купертиновцы попросили разработчиков добавлять к играм и программам в декабре.

Ярлыки конфиденциальности

В письме комитет указывает на то, что некоторые ярлыки конфиденциальности приложений содержат вводящую в заблуждение и заведомо ложную информацию. Такой запрос был сделан на основе расследования издания The Washington Post, которое обнаружило более десятка приложений с неточными метками.

Apple требует, чтобы разработчики предоставляли информацию обо всех данных, которые собирают приложения. Тем не менее издатели программного обеспечения самостоятельно отправляют информацию для ярлыков конфиденциальности в систему без какой-либо проверки со стороны купертиновцев. В Apple заявили, что они регулярно проверяют предоставленные данные и работают с разработчиками над исправлениями неточностей, но компания не может проверять все списки каждого приложения.

Разработчики приложений, не раскрывающие точную информацию о конфиденциальности, могут лишиться доступа к возможности размещения обновлений, а в некоторых ситуациях их программы могут быть полностью удалены из App Store, если не будут приведены в соответствии с нормами. Члены комитета Фрэнк Паллоне и Ян Шаковски заявили, что метки не несут какого-либо защитного характера, если они содержат ложную информацию. Они призывают Apple провести работу над улучшением новой функции.

Купертиновцев попросили предоставить следующие сведения о системе конфиденциальности приложений:
  • Подробная информация о процессе, с помощью которого проверяются данные о конфиденциальности, предоставляемые разработчиками, и о том, как часто проводятся проверки;
  • Сколько приложений, проверенных с момента внедрения ярлыков конфиденциальности, было обнаружено с неточной или вводящей в заблуждение информацией;
  • Обеспечивает ли Apple исправление меток конфиденциальности приложений при обнаружении неточностей.
Комитет потребовал прислать запрошенную информацию до 23 февраля, поэтому у Apple есть две недели на подготовку ответа.


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Источник:

Macrumors Macrumors

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