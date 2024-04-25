Болванки всех моделей iPhone 16 показали на фото

Фархад
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Авторитетный инсайдер под ником DuanRui поделился в X (экс-Twitter) фотографиями муляжей всех четырёх моделей серии iPhone 16.

Судя по всему, эти болванки используются производителями чехлов и других аксессуаров для подготовки к осенней презентации Apple. Как правило, китайские чехлы поступают в продажу за месяцы до выхода новых iPhone.

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На изображениях можно заметить, что все четыре iPhone представлены в разных размерах:
  • iPhone 16 — 6,1 дюйма;
  • iPhone 16 Pro — 6,3 дюйма;
  • iPhone 16 Plus — 6,7 дюйма;
  • iPhone 16 Pro Max — 6,9 дюйма.
Это подтверждает предыдущие инсайды. Также фотография в очередной раз демонстрирует изменённый блок камер в iPhone 16/iPhone 16 Plus.

Видимо, именно такими и будут iPhone 16. Теперь остаётся дождаться осенней презентации Apple.
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Источник:
DuanRui
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