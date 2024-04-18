6 самых ожидаемых улучшений камер iPhone 16, ради которых их стоит ждать

До выхода новых смартфонов Apple осталось менее 6 месяцев, поэтому мы решили собрать 6 самых ожидаемых изменений в камерах iPhone 16.
Возможно, кому-то эти нововведения действительно важны, а других они не впечатлят и подтолкнут на покупку iPhone 15 прямо сейчас.
По данным многочисленных инсайдеров, в этом году Apple планирует значительно прокачать возможности съёмки на iPhone, что приведёт к изменениям в дизайне. Собрали всё в этой статье.
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Вертикальное расположение камер
Мы уже знаем, что самым важным изменением в дизайне базовых моделей iPhone 16 и iPhone 16 Plus станет вертикальное расположение камер. Это позволит снимать пространственное видео, которое в актуальной линейке доступно только на моделях iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.
Новый сверхширокоугольный объектив
Ещё одно из самых ожидаемых нововведений связано с улучшением сверхширика. Напомним, что этот модуль особо не менялся с выхода iPhone 11 Pro. Зато iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max будут оснащены новым объективом на 48 Мп, что приведёт к улучшению качества фотографий при съемке в режиме 0,5х, особенно в условиях низкой освещённости. Скорее всего, на этот модуль можно будет снимать и в ProRAW.
Супертелеобъектив
По данным инсайдеров, iPhone 16 Pro Max может стать первым смартфоном Apple с супертелеобъективом — прокачанным перископическим модулем с оптическим зумом до 15х и фокусным расстоянием 300 мм. Такие объективы обычно используются для съёмки спортивных событий и диких животных.
Тетрапризменная линза
В этом году iPhone 16 Pro получит тетрапризму, которая пока эксклюзивно доступна только в iPhone 15 Pro Max. Это обеспечит 5-кратный оптический и 25-кратный цифровой зум в более компактной модели.
Уменьшение бликов
Пожалуй, лучшим изменением во всей линейке iPhone 16 станет новая технология антибликового оптического покрытия для линз. Это позволит улучшить качество фотографий за счёт уменьшения бликов на снимках.
Кнопка «Захвата»
Последнее изменение в модельном ряду iPhone 16 — новая кнопка «Захвата», которая позволит изменять масштаб свайпами, фокусироваться на объекте лёгким нажатием и активировать запись более сильным нажатием. Скорее всего, она будет расположена на правом торце, где сейчас расположена антенна mmWave в iPhone для рынка США.
Ожидается, что Apple представит новую серию iPhone в сентябре.