6 самых ожидаемых улучшений камер iPhone 16, ради которых их стоит ждать

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До выхода новых смартфонов Apple осталось менее 6 месяцев, поэтому мы решили собрать 6 самых ожидаемых изменений в камерах iPhone 16.Возможно, кому-то эти нововведения действительно важны, а других они не впечатлят и подтолкнут на покупку iPhone 15 прямо сейчас.По данным многочисленных инсайдеров, в этом году Apple планирует значительно прокачать возможности съёмки на iPhone, что приведёт к изменениям в дизайне. Собрали всё в этой статье.Мы уже знаем, что самым важным изменением в дизайне базовых моделей iPhone 16 и iPhone 16 Plus станет вертикальное расположение камер. Это позволит снимать пространственное видео, которое в актуальной линейке доступно только на моделях iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.Ещё одно из самых ожидаемых нововведений связано с улучшением сверхширика. Напомним, что этот модуль особо не менялся с выхода iPhone 11 Pro. Зато iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max будут оснащены новым объективом на 48 Мп, что приведёт к улучшению качества фотографий при съемке в режиме 0,5х, особенно в условиях низкой освещённости. Скорее всего, на этот модуль можно будет снимать и в ProRAW.По данным инсайдеров, iPhone 16 Pro Max может стать первым смартфоном Apple с супертелеобъективом — прокачанным перископическим модулем с оптическим зумом до 15х и фокусным расстоянием 300 мм. Такие объективы обычно используются для съёмки спортивных событий и диких животных.В этом году iPhone 16 Pro получит тетрапризму, которая пока эксклюзивно доступна только в iPhone 15 Pro Max. Это обеспечит 5-кратный оптический и 25-кратный цифровой зум в более компактной модели.Пожалуй, лучшим изменением во всей линейке iPhone 16 станет новая технология антибликового оптического покрытия для линз. Это позволит улучшить качество фотографий за счёт уменьшения бликов на снимках.Последнее изменение в модельном ряду iPhone 16 — новая кнопка «Захвата», которая позволит изменять масштаб свайпами, фокусироваться на объекте лёгким нажатием и активировать запись более сильным нажатием. Скорее всего, она будет расположена на правом торце, где сейчас расположена антенна mmWave в iPhone для рынка США.Ожидается, что Apple представит новую серию iPhone в сентябре.