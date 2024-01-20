Босс Xiaomi показал электрокар SU7 живьём. Оно даже ездит

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Глава компании Xiaomi Лэй Цзюнь, чтобы быть ближе к народу, сел за руль первого электромобиля бренда Xiaomi SU7 Max.Короткий ролик, опубликованный Итаном Чжаном в китайской соцсети Weibo, демонстрирует первое включение Xiaomi SU7. Мы видим, как Лей Цзюнь разблокирует машину с часов, садится за руль и нажатием на одну кнопку пробуждает «зверя». Далее нам показывают, как Цзюнь мчится на встречу приключениям в своей синей электричке.Интересно другое — наблюдательные пользователи обратили внимание на размеры салона. Исходя из того, что рост главы Xiaomi составляет 1,83 м, можно смело заявить, что салон SU7 будет одним из самых вместительных в своём сегменте.Ожидается, что Xiaomi SU7 поступит в продажу в Китае уже в феврале по цене ~$30 000.