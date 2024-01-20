Босс Xiaomi показал электрокар SU7 живьём. Оно даже ездит

Фархад
SU7

Глава компании Xiaomi Лэй Цзюнь, чтобы быть ближе к народу, сел за руль первого электромобиля бренда Xiaomi SU7 Max.



Короткий ролик, опубликованный Итаном Чжаном в китайской соцсети Weibo, демонстрирует первое включение Xiaomi SU7. Мы видим, как Лей Цзюнь разблокирует машину с часов, садится за руль и нажатием на одну кнопку пробуждает «зверя». Далее нам показывают, как Цзюнь мчится на встречу приключениям в своей синей электричке.

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Интересно другое — наблюдательные пользователи обратили внимание на размеры салона. Исходя из того, что рост главы Xiaomi составляет 1,83 м, можно смело заявить, что салон SU7 будет одним из самых вместительных в своём сегменте.

Ожидается, что Xiaomi SU7 поступит в продажу в Китае уже в феврале по цене ~$30 000.
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Источник:
Weibo
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Комментарии

Максим Челмакин
+3
Максим Челмакин
Интересно. Когда на iPhone починят воспроизведение видео в приложении. Как тот ко нажимаешь на ролик, сразу вылетает. И это уже не первый год. Руководство услышьте пользователя!
Вчера в 20:31
#
+83
AID_000532.de84d79c8a3443e6b9a1993d8b635201.1027 Максим Челмакин
Я тебе так скажу уже это как минимум лет пять не работает, если не десятилетие. По-моему как только dudes приложение появилось — так оно и вылетает при воспроизведении видео)
Вчера в 23:58
#
Mers
+4786
Mers
Морда какая-то слишком «маленькая», как для такого размера.
Вчера в 20:51
#
+111
jhon69
Нам бы такие цены👍
Вчера в 21:19
#
+4373
Gabriel jhon69
В китайской реальности доступная цена автомобиля совсем не значит что сможете его купить.
Сегодня в 07:24
#
+1103
Grealex
Наш босс тоже на Весте ездил.
Вчера в 22:40
#
Дмитрий П.
+506
Дмитрий П.
Передняя оптика навеяна McLaren?
Сегодня в 13:21
#