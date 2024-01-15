Xiaomi выпустила MagSafe-пауэрбанк для Android по очень доступной цене

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Емкость Magnetic Power Bank 2 составляет 6000 мАч, из которых полезный объем — около 3600 мАч. Максимальная мощность зарядки для устройств с поддержкой Qi2 — до 15 Ватт, а значит iPhone 12 и более старые модели будут заряжаться медленнее, с 7,5 Ватт. Заряжаться можно и с помощью кабеля, тогда скорость возрастает до 18 Ватт.И, наконец, аксессуар может служить подставкой благодаря тонкой откидной пластине с петлей. Пауэрбанк будет продаваться за 249 юаней, что составляет около 3000 рублей — это гораздо дешевле оригинального MagSafe-аксессуара от Apple, при этом применений у него гораздо больше.