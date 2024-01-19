Xiaomi выпустила недорогой робот-пылесос Robot Vacuum T12

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Компания Xiaomi пополнила свой ассортимент роботов-пылесосов новой недорогой моделью Robot Vacuum T12.Девайс предлагает мощность всасывания до 3500 Па, лазерную навигацию LDS (дальность сканирования 8 метров) и режим мойки полов. Также Xiaomi T12 оснащен всеми необходимыми датчиками, чтобы гарантировать, что устройство не упадет с лестницы и не столкнется с препятствиями.Управлять роботом-пылесосом Xiaomi Robot Vacuum T12, разумеется, можно из приложения. В нём же можно задать график уборки. Аккумулятора ёмкостью 3200 мАч хватает на 130 минут работы.Пока Xiaomi Robot Vacuum T12 доступен только в некоторых странах Европы по цене 169,99 евро.