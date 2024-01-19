Xiaomi выпустила недорогой робот-пылесос Robot Vacuum T12

Фархад
T12

Компания Xiaomi пополнила свой ассортимент роботов-пылесосов новой недорогой моделью Robot Vacuum T12. 

Девайс предлагает мощность всасывания до 3500 Па, лазерную навигацию LDS (дальность сканирования 8 метров) и режим мойки полов. Также Xiaomi T12 оснащен всеми необходимыми датчиками, чтобы гарантировать, что устройство не упадет с лестницы и не столкнется с препятствиями.

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Управлять роботом-пылесосом Xiaomi Robot Vacuum T12, разумеется, можно из приложения. В нём же можно задать график уборки. Аккумулятора ёмкостью 3200 мАч хватает на 130 минут работы.

Пока Xiaomi Robot Vacuum T12 доступен только в некоторых странах Европы по цене 169,99 евро.
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Источник:
GizmoChina
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Комментарии

+143
AID_001941.3b623d0b76fe4b16a41d162e3b8958c6.0609
Ув. администрация iGuides❗️
Будьте так любезны, назовите никнейм «➖минусатора➖», который уже довольно продолжительное время портит рейтинг камраду tellurium.
Комьюнити должно знать имя этого персонажа.
2 часа назад в 12:30
#
kardigan
+3436
kardigan AID_001941.3b623d0b76fe4b16a41d162e3b8958c6.0609
К сожалению для этого у сотрудников нет технических возможностей и квалифицированных специалистов.
2 часа назад в 12:47
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