Xiaomi представила классный игровой монитор: 34 дюйма и вогнутый дисплей за 18 тыс рублей

Артем
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Устройство под брендом Redmi и поступит в продажу сегодня. Об этом сообщает портал IT Home.

Бюджетный Redmi G34WQ может похвастаться 34-дюймовым дисплеем с изгибом в 1500 мм, разрешением 3440×1440 пикселей и соотношением сторон 21:9. Частота обновления экрана соответствует геймерским запросам и составляет 180 Гц, пиковая яркость — 350 нит. Также заявлена технология адаптивной синхронизации кадров AMD Free Sync и время отклика в 1 мс. Новинка обеспечивает реалистичную передачу цветов ΔE< 2, а покрытие цветовой гаммы DCI-P3 составляет 95%. Из портов есть два Displayport 1.4, два HDMI 2.0 и аудиоразъем 3,5 мм. Традиционную RGB-подсветку встроили в тыльную сторону корпуса.

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Для размещения на столе, в комплект входит подставка с регулировкой по сторонам и наклону, есть возможность поместить монитор на стену. 

Пока купить Redmi G34WQ можно только в Китае по предзаказу. Цена — 1499 юаней (~18 600 рублей). Так как модели бренда быстро перебираются в онлайн магазины, ждем скорейшего появления новинки на AliExpress.
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Источник:
IT Home
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