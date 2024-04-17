Boston Dynamics показала новое поколение роботов Atlas

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Спустя 11 лет Boston Dynamics попрощалась со своим флагманским роботом-гуманоидом Atlas, который работал на гидравлической тяге. А вслед за этим компания анонсировала новое поколение Atlas на электроприводе.Новый Atlas лишился своего массивного торса и стал больше похож на подобие человека. При этом создателям удалось улучшить манёвренность и расширить функции робота.Технические характеристики этого гаджета неизвестны. Больше подробностей о новом поколении Atlas компания обещает раскрыть уже скоро.