Посмотрите на финского робота-доставщика с глазами. Максимальное умиление!

Олег

HeRo


В Финляндии запустили новых забавных роботов-доставщиков. О них пишет Reddit.

Согласно источнику, «пепелац» является по сути передвижным постаматом HeRo и может развезти сразу несколько заказов общим весом до 300 кг. Машника ездит на электричестве и от одного заряда проезжает до 20 км с максимальной скоростью 25 км/ч.

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HeRo

HeRo

Но самое забавное — это «лицо» HeRo. Он как будто приехал прямиком из мульфильма «Тачки»: выразительные электронные глаза не могут не умилять каждого встречного. Случаев застревания в снегу за HeRo пока не замечено. 


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Источник:
Reddit
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Комментарии

Dmitriy
+813
Dmitriy
Такое вечером в темноте из за угла выползет и привет, трусами не отмахать :)))
31 минуту назад
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