Посмотрите на финского робота-доставщика с глазами. Максимальное умиление!



В Финляндии запустили новых забавных роботов-доставщиков. О них пишет Reddit.



Согласно источнику, «пепелац» является по сути передвижным постаматом HeRo и может развезти сразу несколько заказов общим весом до 300 кг. Машника ездит на электричестве и от одного заряда проезжает до 20 км с максимальной скоростью 25 км/ч.















Но самое забавное — это «лицо» HeRo. Он как будто приехал прямиком из мульфильма «Тачки»: выразительные электронные глаза не могут не умилять каждого встречного. Случаев застревания в снегу за HeRo пока не замечено.





Но самое забавное — это «лицо» HeRo. Он как будто приехал прямиком из мульфильма «Тачки»: выразительные электронные глаза не могут не умилять каждого встречного. Случаев застревания в снегу за HeRo пока не замечено.