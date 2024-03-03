Настольный робот Доли играет, общается, сердится и помогает хозяину. Можно умереть от умиления!

Олег

Доли

Фото: Yanko Design

На Kickstarter почти завершен сбор средств для настольного робота-компаньона в стиле Валли от Pixar. На девайс обратили внимание в Yanko Design.

Согласно источнику, бот представляет собой напечатанный на 3D-принтере пластиковый прямоугольник и огромные глаза-дисплеи над корпусом. Он передвигается на гусеницах и умеет шевелить руками, а также выражать эмоции с помощью «глаз». Робот собран на базе мини-компьютера Raspberry Pi и нейросетевых алгоритмов.

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Доли
Фото: Yanko Design

Разработчик заявляет, что Доли работает значительно лучше, чем любые другие подобные настольные роботы-игрушки. Благодаря нейросетям она может взаимодействовать с человеком ситуативно, а не только заданными шаблонами, и обучаться в процессе общения. Доли может передвигаться, куда ей скажут, и сама находить свою на зарядную станцию.

Доли
Видео: Yanko Design

Видео: Yanko Design
Видео: Yanko Design

Видео: Yanko Design
Видео: Yanko Design

Высота бота составляет 68 мм, и большая часть приходится на два круглых экрана. Обычно они выполняют роль выразительных глаз, отображающих множество эмоций и реагирующих на обстановку, но по желанию могут показывать полезную информацию. Получать команды она может в виде голоса или касаний. Благодаря 8 Мп-камере робот узнает в лицо всех членов семьи, а открытый исходный код ПО позволяет умельцам «допилить» или «прикрутить» к Доли всё что угодно.

Видео: Yanko Design
Видео: Yanko Design

Видео: Yanko Design
Видео: Yanko Design

На Kickstarter уже собрано почт $190 тысяч вместо $5891 запрошенных. Всем инвесторам отправят милашку Доли за $299, а продаваться она будет за $449. 

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Источник:
Yanko Design
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Комментарии

banditos
+144
banditos
И будет как вектором, не заметно придёт подписка;)
час назад в 12:40
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+150
antonchik55
«Можно умереть от умиления» — так и запишем «роботы убивают»
46 минут назад
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+41
b0rman antonchik55
Ты идею подкинул для следующей статьи авторам 🤣🤣🤣
«Роботы убивают» как это есть на самом деле
28 минут назад
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