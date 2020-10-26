



Российский бренд техники и электроники BQ представил телефон BQ 2824 Tank T. По заявлению производителя, это первый и единственный телефон на российском рынке со встроенным термометром.



Принимая во внимание опасную эпидемиологическую ситуацию в стране, компания BQ решила не оставаться в стороне, а предложила российским пользователям по-настоящему нужный и актуальный в современных реалиях телефон. Встроенный термометр BQ 2824 Tank T, находясь всегда под рукой, позволит быстро и точно определить температурные показатели человека, тем самым обезопасив вас и вашу семью от заражения коронавирусом. BQ 2824 Tank T измеряет температуру бесконтактно при помощи инфракрасного излучения, которое обрабатывается датчиками и процессором термометра. При сканировании поверхности тела он считывает информацию с нескольких точек. Телефон не нужно долго фиксировать и удерживать — он покажет значение уже через две–три секунды.







Новый телефон отличается мужским дизайном. Несколько камуфляжных расцветок и особые углубления по бокам для удобного хвата создают брутальный образ устройства. На выбор предлагается четыре цветовых варианта корпуса: черный, темно-зеленый, синий и серый камуфляж.



Аппарат оснащен компактным дисплеем с разрешением 240×320 точек, пользоваться которым вполне комфортно даже в солнечный день. Чтобы не потеряться и хорошо ориентироваться в темноте, владелец телефона BQ 2824 Tank T сможет воспользоваться фонариком, установленным в аппарате.



Для экономии на мобильной связи в телефоне установлены две SIM-карты, способные одновременно работать в режиме ожидания. Поэтому вы получаете возможность разграничивать контакты, комбинировать тарифы для звонков, а также использовать SIM-карты разных регионов в зависимости от своего местонахождения. Из дополнительных характеристик нового телефона — расширяемая память до 32 ГБ и аккумулятор емкостью 1800 мАч — для долгой работы без подзарядки.



Телефон BQ 2824 Tank T можно приобрести по цене 2 790 рублей в официальном интернет-магазине shop.bq.ru.



Технические характеристики BQ 2824 Tank T





Экран: 2,8 дюйма, QVGA (240×320 пикселей)

Процессор: MediaTek MT6261D

Оперативная память: 32 МБ

Встроенная память: 32 МБ

Поддержка карт памяти microSD: до 32 ГБ

Связь: GSM 850/900/1800/1900 МГц

Доступ в интернет: нет

SMS: есть

MMS: нет

T9: есть

Разрешение камеры: 0.08 MP (0.3 MP SW)

Аудио: MP3, WAV, AAC

Видео: MP4, WMV, 3GP, FLV

FM-радио: есть

Диктофон: есть

SIM-карты: 2 miniSIM

Беспроводные подключения: Bluetooth 3.0

Аккумулятор: 1800 мАч

Фонарик: есть

Зарядное устройство: 0,5 А, MicroUSB

Разъем для наушников: есть

Размер устройства: 120,0×60,0×17,2 мм.

Вес устройства: 135 г





