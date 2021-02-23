















































В феврале BQ представила свой новый флагман 6430L Aurora. Смартфон получил квадрокамеру с разрешением основного датчика на 20 МП, восьмиядерный процессор и 6,4-дюймовый экран. Мы провели с новинкой несколько недель, чтобы подробно рассказать об устройстве.BQ 6430L AURORA выполнен в минималистичном дизайне без каких-либо излишеств. В верхней части левой грани расположен лоток, который можно использовать для двух симок или в режиме SIM + карта памяти microSD. На правой грани — качелька регулировки громкости и клавиша питания. На нижнем торце слева направо: отверстие микрофона, порт USB-С и динамик.Корпус пластиковый с глянцевой поверхностью, которая очень быстро собирает отпечатки пальцев. На спинке в центральной части размещен логотип BQ. В левом верхнем углу расположен модуль основной камеры со сканером отпечатка пальца. На мой взгляд, разместить его в камерную площадку не совсем удачное решение. Во-первых, пальцем часто задеваешь объективы, привыкая к необычному размещению, а во-вторых — левой рукой смартфон разблокируется нормально, а вот при попытке сделать то же самое правой я испытываю дискомфорт. Возможно, это всего лишь мои индивидуальные особенности не совпали с конструкцией такого решения.Как и упоминалось выше, BQ 6430L AURORA получил 6,4-дюймовый IPS дисплей с разрешением FHD+ (2310x1080). В его левом верхнем углу имеется аккуратное отверстие под фронтальную камеру. Экран производит приятное впечатление в сегменте устройств со стоимостью до 10 000 рублей. Он яркий и насыщенный с хорошими углами обзора. Стоит отметить, что несмотря на довольно крупную диагональ дисплея, смартфон удобно держится в руке и комфортно управляется одной рукой.Во время первоначальной настройки сразу понятно, что производитель поддерживает закон о предустановке отечественного программного обеспечения. Из коробки вы получите: «Госуслуги», голосового помощника «Маруся», Облако Mail.ru, Почту Mail.ru, сервис Смотри Mail.ru, «Яндекс.Карты», ICQ, платежную систему Mir Pay, браузер Atom и онлайн-кинотеатр Wink. Радует, что большинство приложений из этого набора можно без проблем удалить и отключить.BQ 6430L AURORA оснащается процессором MediaTek Helio P60, который работает совместно с 4 гигабайтами оперативной памяти. Объём накопителя составляет 64 Гб, его можно увеличить до 128 ГБ с помощью карт-памяти microSD. В бенчмарке AnTuTu устройство набирает 131361 баллов, а в Geekbench — 1099 баллов в многоядерном и 287 в одноядерном тестах.В Call of Duty: Mobile на настройках по умолчанию смартфон показывает хорошую производительность. Что касается оболочки, она в лаконичном дизайне без излишеств и работает довольно шустро. В целом интерфейс близок к чистому Android с небольшими надстройками.BQ 6430L AURORA получил модуль из четырех объективов: 16 + 2 + 0,3 + 0,3 МП. Разрешение фронтальной камеры составляет 20 мегапикселей. Интерфейс приложения для съёмки чист и не перегружен отвлекающими элементами. Пользователям доступны следующие режимы: видео, портрет, фото, красота, ЧБ, фильтры, макро и Pro.При достаточном дневном освещении снимки получаются светлыми, насыщенными и с хорошим уровнем детализации.В ситуация со сложным освещением проявляются ограничения бюджетного модуля. К примеру, в сценариях с контровым светом наблюдается пересвет в светлых участках и недостаточный уровень экспозиции в тёмных.В плане видеосъёмки без излишеств. BQ 6430L AURORA в светлых сценах с рук записывает резкие ролики с естественной цветопередачей, а вот съёмка на ходу получается дёрганой — не хватает стабилизации.Режим Pro позволяет вручную регулировать баланс белого, ISO и выдержку.Макро-объектив в системе присутствует в основном для развлечения из-за низкого разрешения, но иногда с его помощью можно сделать интересные фотографии.В смартфоне BQ 6430L AURORA встроен аккумулятор на 4000 мАч. Такое решение во многом обуславливается желанием производителя сохранить компактный размер корпуса. В сценарии повседневного использования батареи хватает с утра и до вечера. Устройство использовалось в обычном режиме: общение в мессенджерах, 2-3 часа прослушивания музыки в Spotify, 1-2 часа просмотра видео на YouTube и съёмка фотографий. Иногда всё это разбавлялось часом в Call of Duty: Mobile.Стоимость BQ 6430L AURORA составляет 9900 рублей, он доступен только в черном цвете. За эту сумму можно получить шустрый процессор, довольно качественный FHD+ экран и камеру хорошего уровня для съёмок в условиях дневного освещения. Также стоит отметить наличие сканера отпечатка пальца для быстрой разблокировки и модуль NFC, который можно использовать для бесконтактных платежей. Что касается комплектации, в коробке: смартфон, адаптер питания, кабель USB-С, документация и скрепка для извлечения SIM-лотка.