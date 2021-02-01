BQ представляет свой новый флагман 6430L Aurora. Этот аппарат создан специально для тех, кто ценит мобильные фотографии. В смартфоне установлены 20 МП фронтальная и 16 МП основная камеры с четырьмя объективами. Новинка также отличается большим безграничным Full View-экраном, восьмиядерным процессором, внушительным объемом памяти, емкой батареей, наличием технологии Face Unlock и чипа NFC.
Интеллектуальная фронтальная камера 20 МП с функцией улучшения портрета, а также различными фильтрами обеспечит красивые и яркие селфи. Основная камера 16 МП с четырьмя объективами гарантирует детализированные снимки высокого качества при любом освещении: основной и вспомогательный объективы – для ярких фотографий в высоком разрешении, макрообъектив – для съемки небольших деталей, а четвертый объектив для портретов с эффектом боке. Разнообразные режимы съемки и фильтры сделают ваши фотографии еще более разнообразными.
BQ 6430L Aurora оснащен безграничным Full View-экраном диагональю 6,4 дюйма с разрешением FHD+, соотношением сторон 19,25:9 и встроенной фронтальной камерой. Благодаря такому дизайну BQ 6430L Aurora обладает соотношением площади экрана к поверхности передней панели смартфона 93%. Корпус новинки получился тонким, лёгким и эргономичным со слегка закругленными боковыми гранями. Аппарат комфортно лежит в руке.
За производительность и увеличенное время работы аккумулятора в новинке отвечает восьмиядерный процессор MediaTek Helio P60 с искусственным интеллектом. В аппаратную конфигурацию модели также входят 4 ГБ оперативной и накопитель ёмкостью 64 ГБ с возможностью расширения до 128 ГБ.
Благодаря встроенному модулю NFC имеется поддержка функции бесконтактной оплаты. Смартфон оснащен аккумулятором на 4000 мАч, а для подзарядки используется порт USB-C, в комплекте имеется адаптер питания 2A. За безопасность BQ 6430L Aurora отвечают сканер отпечатка пальцев и системы распознавания лица Face Unlock. Стоимость новинки составляет 9990 рублей, а приобрести смартфон можно в официальном интернет-магазине.
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Оно и понятно.
Доллар вырос. А китайцы об этом не знают и задешево продают свои товары.
Не говорите китайцам что у нас доллар вырос
Нет уж спасибо