Обзор BQ 6630L Magic L

Самый большой экран среди смартфонов бренда, специальное покрытие корпуса, AI-камера и бесконтактная оплата с чипом NFC.



В конце ноября российский бренд электроники BQ представил новую модель из линейки Magic — смартфон 6630L Magic L. Как и всегда, смартфон получил одну ключевую особенность (в данном случае это большой экран) и адекватный набор прочих характеристик относительной традиционно низкой цены. Новинка поступила в продажу по цене всего 8990 рублей, и это делает Magic L отличным выбором для всех, кто ищет качественный бюджетник, с которым не приходилось бы идти на компромиссы в плане функциональности.

Начнем разговор про новинку, как обычно, с дизайна. В этом плане BQ 6630L Magic L получился нескучным. Производитель использует практичный пластик, что делает устройство достаточно легким, обеспечивает неплохую устойчивость к ударам и царапинам, а также положительно сказывается на цене. Впрочем, с точки зрения эстетики здесь тоже порядок. Поклонники классики могут остановить выбор на черном корпусе, а если захочется поинтересней — доступны градиентные винно-красный и темно-синие цвета, меняющие оттенок под разными углами. А еще одно существенное преимущество в том, что вместо маркого и легко царапающегося глянца, спинка имеет специальную текстуру, за счет которой на корпусе меньше видны следы рук и в целом смартфон намного увереннее ложится в ладонь. При этом эргономика тоже не подводит, легкий изгиб обеспечивает удобную хватку и обеспечивает комфорт даже при использовании одной рукой.

Расположение элементов на корпусе классическое. Кнопки включения и регулировки громкости находятся на привычных местах и собраны на правом торце верхняя и левая грани пустые, а вот разъем microUSB находится сверху, там же и 3.5 мм для наушников. Увы, на симметричном Type-C пришлось сэкономить. Сканер отпечатков находится на спинке, чуть выше «экватора», так что палец всегда безошибочно ложится на него. А главное, нет случайных касаний смещенного в бок модуля двойной камеры. У некоторых смартфонов, в которых сканер и камера находились по центру на одной вертикали, была такая проблема, а в результате объективы часто были покрыты следами пальцев.

Лицевая сторона — гордость BQ 6630L Magic L. В этом смартфоне стоит огромный дисплей с диагональю 6,53 дюйма. Как следствие, смартфон стоит рассматривать к покупке тем, кто много потребляет контент, в частности, смотрит видео на YouTube, сериалы и фильмы. Еще он хорошо подойдет людям в возрасте, посколько легче рассматривать происходящее на экране. Да и размер элементов интерфейса становится крупнее, облегчая управление. Дисплей изготовлен по IPS технологии, так что обладает максимальными углами обзора, у него хороший запас яркости и адекватная цветопередача. Разрешение составляет 1600х720 пикселей (то есть HD+). Плотность точек на дюйм не очень высокая, не экран нельзя назвать некомфортно зернистым. С оглядкой на цену смартфона можно сказать, что в целом дисплей неплохой. Кстати, фронтальная камера тут встроена в V-образную мини-челку, расположенную по центру. Благодаря компактным размерам она не доставляет особых неудобств в играх и при просмотре видео.

Аппаратная платформа — восьмиядерный процессором с поддержкой искусственного интеллекта UNISOC SC9863А, 3 ГБ оперативной памяти и накопитель на 32 ГБ с возможность расширения картами памяти microSD до 256 ГБ. Опять же, неплохой набор с учетом цены смартфона. Интерфейс операционной системы (кстати, тут свежая версия Android 10) работает достаточно плавно, нет проблем с приложениями, можно комфортно поиграть в не слишком требовательные игры, видео воспроизводится без подтормаживаний. В общем, по совокупности характеристик BQ 6630L Magic L — хороший смартфон начального уровня. А с учетом батареи емкостью 4920 мАч он работает не только достаточно быстро, но еще и долго. В экономичном режиме использования легко протянет больше суток, при средней и умеренно-активной работе получится полный день без подзарядки до позднего вечера.

Важное преимущество BQ 6630L Magic L перед многими другими бюджетными аппаратами — наличие NFC-модуля, что позволяет осуществлять бесконтактные платежи смартфонов. Поскольку BQ российский бренд, они понимают важность этого компонента для нашего рынка, тогда как в недорогих аппаратах китайский марок от него часто отказываются ради экономии. Среди прочих особенностей Magic L стоит отметить поддержку двух сим-карт, работу в сетях LTE, Bluetooth 4.2 и Wi-Fi b/g/n. Габариты смартфон составляют 168,0 х 77,7 х 9.2 мм, вес 192.5 г.

Что касается камеры, снимает она неплохо для недорого смартфона. Основная камера двойная 12+0,3 МП с автофокусом и вспышкой. Благодаря процессору есть поддержка AI-улучшения снимков. В хороших условиях освещенности получаются снимки адекватного качества, они должны удовлетворить нетребовательных пользователей, которые обычно берут смартфоны в ценовом сегменте до 10 тысяч рублей. Фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп, в самый раз чтобы время от времени делать селфи и совершать видеозвонки. Кроме того, поддерживается FaceUnlock для разблокировки устройства по лицу без использования сканера отпечатков. Впрочем, поскольку мы сейчас все ходим в масках, именно наличие сканера и его удобное расположение начинает казаться реальным преимуществом.

В итоге BQ 6630L Magic L — недорогой и качественный смартфон. Он получился достаточно удобным, красивым и имеет корпус с практичным покрытием, достаточно производительный, делает фото неплохого качества. А из ключевых преимуществ предлагает очень большой экран и модуль NFC. Такой смартфон отлично подойдет людям в возрасте (не нужно будет всматриваться в элементы интерфейса), а также отлично впишется в сценарии использования молодых людей, которым важен действительно большой экран для игр, видео и другого контента. В общем, Magic L станет хорошей покупкой к Новому году, если вам или кому-то из близких нужен достойный аппарат за небольшие деньги.





