



Российский бренд техники и электроники BQ представил телевизор BQ 75FSU15B с самым большим экраном в линейке — 75 дюймов по диагонали.



BQ 75FSU15B оснащен большим 75-дюймовым 4К-дисплеем, насыщенность и реалистичность картинки на котором обеспечивают поддержка более одного миллиарда цветовых оттенков, яркость 400 кд/м2 и контрастность 5000:1. Телевизор имеет тонкие металлические рамки, за счет чего создается эффект погружения в происходящее. Телевизор оснащён высокоскоростным двухдиапазонным Wi-Fi-модулем и поддержкой Smart TV.



BQ 75FSU15B базируется на платформе Android 9.0 c фирменной оболочкой BQ Launcher и обладает «умными» функциями. Можно находить нужный контент внутри многих установленных приложений без необходимости открывать каждое из них: достаточно сделать запрос через экранную клавиатуру или внешнюю клавиатуру, подключенную к USB-порту. Установленная система сама предложит контент, основываясь на раннее просмотренных фильмах, шоу или сериалах. Чем больше вы будете пользоваться телевизором, тем точнее будут рекомендации.



Звучание обеспечиваю два встроенных динамика общей мощностью 20 Вт. Чтобы не нарушать сон близких во время ночного просмотра, в BQ 75FSU15B предусмотрен встроенный Bluetooth-модуль. Благодаря ему вы сможете подключить беспроводную гарнитуру и наслаждаться просмотром, не беспокоя окружающих. Два USB-порта позволят воспроизводить ваши любимые фильмы или сериалы, хранящиеся на внешних носителях, а также подключить к телевизору клавиатуру и мышь. При помощи трёх HDMI-входов можно подключить игровую консоль, Blu-Ray-плеер или ресивер.



Телевизор BQ 75FSU15B поступит в продажу по рекомендованной цене 69 990 рублей.







