



Компания BQ и ХК «Спартак» (Москва) подписали контракт о сотрудничестве на новый хоккейный сезон. В рамках контракта на всех матчах Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2020-2021 гг. хоккеисты «Спартака» будут выходить на лед в игровых свитерах с логотипом компании BQ. Также на каждом «домашнем» матче Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2020-2021 гг. борты будут брендированы логотипом BQ. Ярким нововведением является создание ко-бренда бытовой техники от BQ и ХК «Спартак» (Москва). Кроме того, всех болельщиков по традиции ждут интересные конкурсы с памятными призами и сувенирами.



Уже несколько лет компания BQ поддерживает армию болельщиков сообщества «Спартак». Так, начиная с 2017 года, BQ приступила к реализации совместных проектов с ФК «Спартак-Москва», а в 2019 году заключила соглашение о сотрудничестве с ХК «Спартак».





«Несмотря на все трудности в экономике, мы продолжаем поддерживать российский спорт и нашего стратегического партнера ХК «Спартак» (Москва), – говорит генеральный директор компании BQ Владимир Пузанов. – Мы остались очень довольны итогами нашей совместной работы в рамках предыдущего контракта. Так, мы организовали множество интересных активностей для всех болельщиков: конкурс «Угадай счет», в котором самый удачливый получает смартфон, телевизор или атрибутику клуба с автографами любимых игроков, а также различные промо-мероприятия на каждом матче. К слову, мы только что получили награду ежегодной национальной премии в области поддержки спорта и здорового образа жизни «Спорт и Россия» – именно за сотрудничество с ХК «Спартак» (Москва). Поэтому мы нацелены и дальше развивать это направление и удивлять всех фанатов красно-белых новыми необычными конкурсами, ведь взаимодействие с болельщиками – это очень важная часть нашего сотрудничества с ХК «Спартак» (Москва)».

«От имени клуба хочу искренне поблагодарить компанию BQ за возможность продолжить наше сотрудничество, – комментирует Андрей Верёвко, генеральный директор ХК «Спартак» (Москва). – Оно действительно получается крайне продуктивным для обеих сторон. И «Спартак», и BQ ориентированы на современную, мобильную аудиторию, которой мы совместно можем предложить по-настоящему качественный продукт: наш клуб – при организации работы с болельщиками, компания BQ – при производстве высокотехнологичных устройств для комфортной жизни. Нас ждёт необычный сезон в условиях продолжающейся пандемии, но вместе с нашими партнёрами мы остаёмся оптимистами, надеясь, что уже совсем скоро жизнь и спорт вернутся в привычное русло. И в такой ситуации очень важно зарядить этим оптимизмом всех болельщиков, всех потребителей продукции BQ».





