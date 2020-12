Советовать гаджеты бренда BQ в качестве новогодних подарков стало нашей небольшой традицией. Они недорогие, качественные, учитывают специфику и потребности российских покупателей. Например, даже в очень доступных смартфонах есть NFC и возможность бесконтактной оплаты, тогда как большинство китайских брендов ориентируются на свой рынок и не ставят этот модуль в бюджетники.Как раз к моменту поиска подарков в продажу поступил BQ 6630L Magic L — недорогой смартфон с самым большим дисплеем в модельном ряду бренда. Обзор мы уже написали ( читайте по ссылке ), так что сейчас коротко напомним его особенности. Magic L оснащен ярким безрамочным IPS-дисплеем диагональю 6,53 дюйма с разрешением HD+, соотношением сторон 20:9 и V-образным вырезом в верхней части для фронтальной камеры. Благодаря этому смартфон идеален для игр, фильмов и сериалов, приложений с видеоконтентом. Тонкий и легкий корпус смартфона, выполненный в градиентных винно-красном и темно-синем цветах, эффектно меняет оттенки под разными углами. А в черном цвете BQ 6630L Magic L имеет специальную текстуру, которая снижает маркость поверхности и не позволяет устройству выскальзывать из рук. «Сердцем» нового смартфона стал мощный восьмиядерный процессор UNISOC SC9863А, объём оперативной памяти составляет 3 ГБ, накопитель — 32 ГБ с поддержкой карт памяти microSD до 256 ГБ. Кроме того, BQ 6630L Magic L имеет слот для двух SIM-карт, оснащен аккумулятором большой ёмкости и поддерживает бесконтактную оплату по NFC. В общем, это смартфон с большим экраном, стильным корпусом и достойными техническими характеристиками за очень небольшие деньги.Продолжение подборки новогодних подарков у нас необычное. BQ теперь выпускают не только смартфоны, но также телевизоры с 2019 года и бытовую технику с 2020. А продукты в новых категориях все также предлагают достойное техническое оснащение и при этом доступны даже при ограниченном бюджете. Выбирать есть из чего, в сегменте ТВ представлены модели с разными диагоналями экрана. А поскольку при коронавирусных ограничениях Новый год большинство из нас будет встречать в семейном кругу, да и на последующих выходных многое будет связано с домашними развлечениями, то телевизор становится одним из главных героев предстоящих праздников.Открывает подборку телевизор BQ 42S01B , оснащенный FullHD дисплеем с диагональю 42 дюйма. Однако не стоит думать, что из-за небольшого размера и доступной цены вы что-нибудь не получите в плане технического оснащения. У телевизора качественный экран с высокой яркостью, контрастностью 4000:1 и хорошей цветопередачей. Рамки по периметру тонкие, так что его легко вписать в любой интерьер и телевизор не будет привлекать к себе слишком много внимания. За звук отвечают два встроенных стереодинамика общей мощностью 16 Вт. Три встроенных разъёма HDMI и два разъёма USB обеспечат подключение всех нужных внешних устройств и источников контента к телевизору, будь то ноутбук, приставка, флешка, жесткий диск или игровая консоль. Функциональность SmartTV основана на на платформе AOSP 9.0 c фирменной оболочкой BQ Launcher. Владельцам телевизора будет доступно огромное количество приложений с доступом к разнообразному потоковому контенту, причем все ориентировано на российский рынок. А ещё программное обеспечение анализирует ваши привычки и всегда готово ответить на вопрос «что посмотреть». Чем больше пользуетесь телевизором, тем точнее будут рекомендации.Следующая модель — телевизор BQ 50S04B , оснащенный тонкорамочным жидкокристаллическим 50-дюймовым дисплеем с разрешением FullHD (1920х1080) и контрастностью 5000:1. Качество изображения тут отличное, неважно будете ли вы смотреть эфирные каналы, видео в стриминговых сервисах или играть. Доступ к неограниченному контенту обеспечивает платформа Smart TV на платформе AOSP 9.0 c фирменной оболочкой BQ Launcher. Ее особенности — система рекомендаций на основе истории вашего просмотра, а также доступ к контенту разных приложений без их запуска. Просто вводите запросы с использование виртуальной клавиатуры или на подключённой физической — и программное обеспечении телевизора найдёт нужный контент в соответствующем приложении. За звук отвечают два мощных стереодинамика общей мощностью 16 Вт. А для подключения устройств предусмотрено два USB-порта для внешних носителей, клавиатуры и мыши, а также три HDMI-разъема для ноутбука, ресивера, игровой приставки и другой техники.А если вы нацелены на самую большую диагональ и лучшее качество картинки — обратите внимание на огромный Ultra HD-телевизор BQ 65FSU14 с 65-дюймовым 4К-дисплеем с контрастностью 4000:1 и высокой яркостью 300 кд/м2. Впрочем, хорош у него не только дисплей, но также и продуктовый дизайн в целом. Сдержанный минимализм экстерьера с тонкими рамками по периметру экрана будет хорошо смотреться в любом интерьере. Для подключения к сети предусмотрен Ethernet-порт или Wi-Fi, в ночное время суток будет полезен Bluetooth для наушников, а днем отличный звук обеспечат встроенные стереодинамики общей мощностью 16 Вт. Два USB-порта позволят воспроизводить любимые фильмы или сериалы, хранящиеся на внешних носителях, а также подключить к телевизору клавиатуру и мышь. При помощи трех HDMI-разъемов вы сможете подсоединить игровую консоль, приставку, ресивер, ноутбук и другую технику. Как и в других моделях функции Smart TV основаны на платформе AOSP 9.0 c фирменной оболочкой BQ Launcher. С ее помощью вы с легкостью найдете нужный контент внутри многих установленных приложений без необходимости открывать каждое из них: достаточно сделать запрос через экранную клавиатуру или, подключив внешнюю клавиатуру через USB-порт. Помимо этого, установленная система сама предложит контент, основываясь на ранее просмотренных фильмах, шоу или сериалах.