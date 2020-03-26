Saint Laurent
Бренд Saint Laurent объединился с производителем Happy Plugs для выпуска беспроводных наушников. Пока новинка будет доступна только в эксклюзивных местах продаж Rive Droite.

Французский бренд класса люкс подготовил два декоративных узора, которые соответствуют его устоявшейся эстетике, для коллекции True Wireless наушников. Орнаменты «Palm Trees» и «Musical Notes» украсят модель Happy Plug Air 1, объединяя технологии со стильным дизайном.

Новинка полностью совместима с устройствами на iOS и Android, оснащается двумя микрофонами, сенсорным управлением и поддержкой голосовых ассистентов Siri и Google. Сообщается о поддержке Bluetooth 5.0, а время автономной работы составит до 14 часов.

Наушники в раскраске «Palm Trees» и «Musical Notes» продаются по цене 210 долларов пока эксклюзивно в местах продаж Saint Laurent Rive Droite.


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Источник:

Hypebeast Hypebeast

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