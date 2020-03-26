Бренд Saint Laurent объединился с производителем Happy Plugs для выпуска беспроводных наушников. Пока новинка будет доступна только в эксклюзивных местах продаж Rive Droite.
Французский бренд класса люкс подготовил два декоративных узора, которые соответствуют его устоявшейся эстетике, для коллекции True Wireless наушников. Орнаменты «Palm Trees» и «Musical Notes» украсят модель Happy Plug Air 1, объединяя технологии со стильным дизайном.
Французский бренд класса люкс подготовил два декоративных узора, которые соответствуют его устоявшейся эстетике, для коллекции True Wireless наушников. Орнаменты «Palm Trees» и «Musical Notes» украсят модель Happy Plug Air 1, объединяя технологии со стильным дизайном.
Новинка полностью совместима с устройствами на iOS и Android, оснащается двумя микрофонами, сенсорным управлением и поддержкой голосовых ассистентов Siri и Google. Сообщается о поддержке Bluetooth 5.0, а время автономной работы составит до 14 часов.
Наушники в раскраске «Palm Trees» и «Musical Notes» продаются по цене 210 долларов пока эксклюзивно в местах продаж Saint Laurent Rive Droite.
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