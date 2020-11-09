





Китайский бренд AGM, известный в основном по выпуску защищённых смартфонов, готовит новую модель. Она будет называться AGM X5, сохранит защиту от повреждений и воды, но в дополнение к этому получит флагманские характеристики.Уже сейчас известно, как будет выглядеть новинка, также были раскрыты некоторые её параметры, хотя до её выпуска осталось несколько месяцев.Известно, что в AGM X5 будет установлен процессор с интегрированным 5G-модемом (вероятно, Dimensity 1000 или Ivy 510), 6,5-дюймовый экран с разрешением Full HD+, 12 ГБ оперативной памяти, сканер отпечатков пальцев и камера с разрешением 108 Мп и тремя дополнительными сенсорами. Также можно надеяться на большой объём накопителя и энергоёмкий аккумулятор на уровне 6000 мАч.Корпус AGM X5 выполнен из металла, а рамка сделана из прочного полимерного материала. Благодаря такой конструкции смартфон легко выдержит падение с относительно небольшой высоты, кроме того, он получит защиту от воды и пыли.AGM X5 будет выпущен в 2021 году и станет эксклюзивом для Китая. Его можно будет приобрести у производителя с доставкой в любую страну мира.