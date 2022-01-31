Компания BYD выпускает электроавтобус для перевозки школьников. Транспорт снабжен большим количеством посадочных мест, подъемником для детей с ограниченными возможностями и дополнительными мерами безопасности.Школьные автобусы доступны в трех вариантах длинны: 7, 7,5 и 8 метров. Встроенные детские сидения оснащены тремя ремнями безопасности и возможностью дополнительной фиксации, общее количество посадочных мест составляет 30 человек. Подъемники для детей инвалидов рассчитаны на вес до 362 килограмм. Система безопасности способна отслеживать приближающиеся автомобили и красные сигналы светофора, что позволяет снизить риск столкновения.Отличительной чертой является работа по принципу двухстороннего использования электропитания. Это означает, что во время бездействия, автобус способен поддерживать электропитанием школьные помещения, если имеется оставшийся уровень заряда.Известно, что электроавтобус выполнен из высокопрочной стали и оснащен электронной системой тормозов. Литий-железо-фосфатные аккумуляторы обеспечивают до 225 километров поездки от одного заряда. Предусмотрено два варианта зарядки: постоянным током в 150 кВт, что является более быстрым решением и однофазным на 19,2 кВт.Производство электротранспорта с каждым днем становится все популярнее и массово распространяется по всему миру. В США спрос на школьные электроавтобусы составил около 1000 штук.