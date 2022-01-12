Tesla


Хакер из Германии заявил, что получил контроль над несколькими десятками электрокаров Tesla по всему миру и продолжает взламывать новые авто. Об этом рассказали в DriveTeslaCanada.ca.

Согласно источнику, хакером является 19-лений парень по имени Дэвид Коломбо. В Twitter он ведет свою страничку под ником @david_colombo_ — именно там он разместил свою угрозу. По словам Дэвида, он получил доступ к более чем 25 электромобилей Tesla, расположенных в разных частях света и теперь может удаленно ими управлять.

Коломбо сообщает, что взломать автомобили ему удалось не из-за каких-либо уязвимостей в API или серверах Tesla. Всё дело в том, что владельцы «хакнутых» электрокаров использовали сторонние сервисы для работы с машиной. Похоже, что один или несколько из них оказались ненадежны, и парень смог взломать их.

Согласно заявлению Дэвида, он прямо из своего дома может совершать ряд действий на уязвимых машинах. В его «арсенал» включается управление режимом Sentry Mode, снятие блокировки с дверей, открытие и закрытие окон, включение двигателей — всё это может происходить с электрокаром без ведома его владельца, ключ от машины для доступа не требуется. Кроме того, хакер говорит, что может отслеживать геолокацию авто; для примера он назвал журналистам несколько адресов.

Дэвид отмечает, что не собирается навредить владельцам автомобилей. Он уже связался со службой безопасности Tesla и теперь они совместно работают над тем, чтобы предупредить пользователей о том, что они используют уязвимый софт. Так что эта история получила хороший финал.

Ранее мы рассказали, как два полицейских вылетели со службы из-за покемонов. 



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driveteslacanada driveteslacanada

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