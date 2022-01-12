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Страшный сон всех владельцев электромобилей — севший аккумулятор. Это особенно критично, если за окном минусовая температура. Некоторые владельцы готовы пожертвовать комфортом внутри салона и отключают обогреватель для экономии заряда. Так ли это необходимо, решил выяснить YouTube-блогер, сравнив уровень разряда двух моделей электромобилей Tesla.

На проведение такого эксперимента, блогера сподвигла пробка в США, штате Вирджиния. По заверению некоторых СМИ, автомобильный коллапс длился сутки из-за разряженных электромобилей, которые затрудняли движение. Однако некоторые очевидцы заявляли, что не испытывали подобных сложностей. Один из владельцев Tesla за 16 часов потратил всего 8% заряда, а водитель Nissan LEAF 2012 года выпуска, решил погреться и за 6 часов уровень аккумулятора снизился всего на 15%.

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Что воссоздать аналогичную ситуацию, сравнение проводилось при температуре -9°С. В качестве подопытных, использовались Tesla Model Y 2021 с тепловым насосом и Tesla Model X 2020 со стандартным обогревателем, который является менее энергпотребляемым. Уровень заряда аккумуляторов был практически одинаковым —  90%. Температурный режим обоих электромобилей составлял 21°С. Спустя 12 часов работы Tesla Model Y упал на 33%, Tesla Model X — на 43%.

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По итогам эксперимента можно отметить, что при полном заряде и включенном  обогревателе Tesla Model Y подержится около 36 часов, ее предшественник Tesla Model X всего 28 часов.  


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