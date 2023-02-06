Смартфоны Samsung Galaxy S23 появились в России быстрее, чем в других странах — за 11 дней до официального начала продаж

Александр


Компания Samsung остановила официальные поставки своих устройств на российский рынок, но это не сильно помешало их продажам. Они по-прежнему ввозятся методом параллельного импорта, хотя ассортимент всё же уменьшился, а покупателям флагманских новинок больше не дарят аксессуары, вроде смарт-часов, беспроводных зарядок и TWS-наушников.

В случае с представленными на прошлой неделе смартфонами серии Galaxy S23 случилась ещё более парадоксальная ситуация. По данным ТАСС, они уже появились в продаже в московских салонах связи. Цены такие:

  • Galaxy S23 (128 ГБ) — 74 990 руб.
  • Galaxy S23 Plus (256 ГБ) — 87 990 руб.
  • Galaxy S23 Ultra (256 ГБ) — 109 990 руб.


Линейка Galaxy S23 была представлена 1 февраля, а официальный старт продаж намечен на 17 февраля. Вероятно, появившиеся в России смартфоны были закуплены у реселлеров Samsung и выставлены на продажу без ожидания «отмашки» от производителя. Такая ситуация вряд ли была бы возможна, если бы компания Samsung не ушла с российского рынка и продолжила координировать поставки и продажи.
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Комментарии

Влад Соло
+630
Влад Соло
Чет самсу стремно покупать. Была ведь тема, что серые не активировались в РФ
Сегодня в 13:31
#
+303
Monder Влад Соло
Слышал только, что у левых нельзя карту МИР добавить в Samsung Pay. Вроде всё.
Сегодня в 14:21
#
+20
gudimoff13
А айфон не страшно😀
Сегодня в 13:34
#
tellurian
+5031
tellurian
Через месяц будут дешевле :)
Сегодня в 16:06
#