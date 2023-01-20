Samsung показала необычный прототип Galaxy Z Fold c дисплеем, складывающимся в обе стороны

Подразделение Samsung Display продемонстрировало новый прототип смартфона с гибким дисплеем и шарниром, который складывается как внутрь, так и наружу.Концепция «Flex In & Out» позволяет устройству раскладываться на 360 градусов, при этом щель между двумя половинками смартфона практически не видна. Компания даже сравнила прототип с Galaxy Z Fold4, чтобы показать отсутствие столь заметного зазора в будущих смартфонах.Журналисты The Verge считают, что первым устройством с новым дисплеем и улучшенным шарниром может стать Galaxy Z Fold5, который Samsung выпустит этим летом, но он вряд ли будет складываться в обе стороны.Стоит отметить, что такая конструкция позволяет создать новый класс устройств без внешних экранов, но с увеличенными аккумуляторами и более мощными камерами. Внешне подобный девайс может выглядеть как гибрид Huawei Mate Xs с Galaxy Z Fold.