Samsung Galaxy S23 Ultra выставили на продажу до презентации. Его уже можно купить, но только в одной стране

Фархад

Galaxy S23 Ultra

Буквально за 10 дней до официальной презентации новой серии флагманских смартфонов Samsung топовая модель во всех расцветках засветилась на живых снимках.

Магазин KM CELL STORE выставил на продажу Galaxy S23 Ultra с 12/512 ГБ памяти в четырёх расцветках, а к публикации приложил первые фотографии розничной упаковки новинок.

Galaxy S23 Ultra

К сожалению, стоимость можно узнать только при физическом посещении магазина, который, увы, находится в Никарагуа. Однако если вы сейчас находитесь в городке Матагальпе, то у вас вполне есть шанс приобрести новинку до официального анонса.

По слухам, Galaxy S23 Ultra будет максимально очень похож на своего предшественника, S22 Ultra, но получит новую камеру на 200 Мп и чипсет Snapdragon 8 Gen 2.

Galaxy S23 Ultra

Напомним, масштабная презентация аппаратных новинок Samsung состоится 1 февраля.

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Источник:
GSM Arena
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Комментарии

+61
bagdan1978
Такой урод нахер никому не нужен.
час назад в 21:50
#
+4200
Gabriel bagdan1978
Да ну прекратите, вы кому нибудь пригодитесь.
час назад в 21:53
#
+4200
Gabriel bagdan1978
Ой, извините. Я не сразу понял что вы про телефон.
Он тоже кому нибудь пригодится. )
час назад в 21:54
#
+505
law
Похож на сыр с дырками)
час назад в 21:58
#
+894
Grealex
Нужно 400 мП и 12 дырок. Вот тогда все сразу купят. Самса все больше и больше на китайщину похожа.
час назад в 22:08
#
+350
Mikkas Grealex
Непереживайте,сделают столько дырок и пикселей,лишь бы купили 💸
5 минут назад
#