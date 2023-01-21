Samsung Galaxy S23 Ultra выставили на продажу до презентации. Его уже можно купить, но только в одной стране

Буквально за 10 дней до официальной презентации новой серии флагманских смартфонов Samsung топовая модель во всех расцветках засветилась на живых снимках.
Магазин KM CELL STORE выставил на продажу Galaxy S23 Ultra с 12/512 ГБ памяти в четырёх расцветках, а к публикации приложил первые фотографии розничной упаковки новинок.
К сожалению, стоимость можно узнать только при физическом посещении магазина, который, увы, находится в Никарагуа. Однако если вы сейчас находитесь в городке Матагальпе, то у вас вполне есть шанс приобрести новинку до официального анонса.
По слухам, Galaxy S23 Ultra будет максимально очень похож на своего предшественника, S22 Ultra, но получит новую камеру на 200 Мп и чипсет Snapdragon 8 Gen 2.
Напомним, масштабная презентация аппаратных новинок Samsung состоится 1 февраля.
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