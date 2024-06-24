Бюджетная версия Apple Vision не будет работать без iPhone или Mac

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

В новом выпуске информационного бюллетеня Power On журналист Марк Гурман из Bloomberg раскрыл некоторые интересные подробности о будущем гарнитур смешанной реальности Apple Vision.По словам Гурмана, прототипы более дешёвой версии Vision под кодовым названием N107 предлагают более узкое поле зрения по сравнению с Vision Pro. Apple также рассматривает возможность сделать гарнитуру Apple Vision более зависимой от iPhone или Mac. Это станет самым существенным отличием от текущего Vision Pro, который может работать полностью автономно, поскольку вся вычислительная мощность и компоненты находятся внутри самой гарнитуры.Решение привязать новый Vision к iPhone или Mac позволит Apple сэкономить деньги на вычислительной мощности и компонентах. Компания надеется выпустить более дешевую версию Vision уже в конце 2025 года.Интересно, что инсайдер утверждает, что Apple планировала этот шаг «с тех пор, как представила первый Vision Pro в прошлом году». Кроме того, компания всё ещё работает над версией Vision Pro 2-го поколения с кодовым названием N109. Она будет отличаться более быстрым процессором и улучшенными внешними камерами.