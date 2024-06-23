Xiaomi выпустила очень необычный светильник. Он имитирует окно и яркое небо

Фархад
Xiaomi

Популярный китайский производитель всего подряд Xiaomi представил новый умный светильник Yeelight A10 Blue Sky Panel Light с поддержкой голосовых команд Siri.

По словам Xiaomi, панельная лампа способна обеспечить комфортное освещение в помещении. Внутри Yeelight A10 Blue Sky Panel Light расположена кольцевая лампа с градиентной подсветкой и специальным рассеивателем. В результате получается эффект голубого неба после дождя. Световой поток панели составляет 1300 лм, а индекс цветопередачи Re95.

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Xiaomi

Управлять лампой YLMBD-0011 можно с помощью голосовых команд благодаря интеграции с голосовыми помощниками Siri или в приложении Mi Home. Девайс предлагает регулировку яркости, цветовой температуры и других параметров. Единственный нюанс — перед покупкой обязательно нужно учитывать вес и габариты устройства. Лампа весит около 2,1 кг, а её размеры составляют 600 x 300 x 46,2 мм.

Девайс Yeelight Blue Sky Panel Light A10 доступен для предзаказа в Китае по цене 999 юаней (~$138).
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Источник:
GizmoChina
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