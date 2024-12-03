Бюджетную консоль Lenovo Legion Go S показали на рендерах

Фархад



Портал Windows Central поделился первыми официальными рендерами будущей портативной консоли Lenovo Legion Go S, которая должна стать более доступной и компактной версией прошлогодней приставки Legion Go.

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Изображения демонстрируют более привычный дизайн в стиле ASUS ROG Ally и Steam Deck. Похоже, что младшая версия лишится съемных контроллеров, а дисплей станет гораздо меньше, чем у Legion Go.

Lenovo Legion Go S также получит набор стандартных кнопок ABXY, два джойстика с RGB-подсветкой, D-pad, триггеры, лепестки и небольшой джойстик, который похож на TrackPoint в ноутбуках Lenovo. Кроме того, в Legion Go S видны два динамика, решётка для отвода тепла и два порта USB-C на верхнем торце.

По данным инсайдеров, Legion Go S будет оснащён чипсетом AMD Ryzen Z2 (Rembrandt), а на релизе будет стоить около $400. Скорее всего, Lenovo представит новую консоль на выставке CES 2025 в январе.
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Источник:
Windows Central
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Комментарии

tellurian
+2070
tellurian
Напишите ещё про консоли от MSI. Там несколько штук в декабре выйдет.
2 часа назад в 21:44
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Dmitriy
+1179
Dmitriy
Главное, чтобы стимдек смогли обойти. Пока не очень получалось.
2 часа назад в 22:11
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