Бюджетную консоль Lenovo Legion Go S показали на рендерах

Портал Windows Central поделился первыми официальными рендерами будущей портативной консоли Lenovo Legion Go S, которая должна стать более доступной и компактной версией прошлогодней приставки Legion Go.

Изображения демонстрируют более привычный дизайн в стиле ASUS ROG Ally и Steam Deck. Похоже, что младшая версия лишится съемных контроллеров, а дисплей станет гораздо меньше, чем у Legion Go.Lenovo Legion Go S также получит набор стандартных кнопок ABXY, два джойстика с RGB-подсветкой, D-pad, триггеры, лепестки и небольшой джойстик, который похож на TrackPoint в ноутбуках Lenovo. Кроме того, в Legion Go S видны два динамика, решётка для отвода тепла и два порта USB-C на верхнем торце.По данным инсайдеров, Legion Go S будет оснащён чипсетом AMD Ryzen Z2 (Rembrandt), а на релизе будет стоить около $400. Скорее всего, Lenovo представит новую консоль на выставке CES 2025 в январе.