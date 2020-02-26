Частота сердечных сокращений пользователя

Направление движения (электронный компас)

Давление (барометр)

Высота

Температура воздуха

Количество шагов

Пройденное расстояние

Точное местоположение с синхронизацией на смартфоне





Компания Casio анонсирована новую модель часов — G-Shock GBD-H1000. Новинка выполнена в узнаваемом дизайне бренда G-Shock и получила множество разнообразных возможностей, свойственных современным смарт-часам.В G-Shock GBD-H1000 используется цветной LCD-экран, на котором, помимо времени, выводится разнообразная информация:Часы обладают поддержкой отображения мирового времени и могут показывать точное время в 38 крупнейших городах. В них также доступен таймер, секундомер, будильник и виброуведомление. В приложении Casio на смартфоне доступна статистика тренировок и график сердечного ритма в процессе бега или ходьбы.





Аккумулятор можно заряжать с помощью кабеля или от солнца через специальные панели, встроенные в циферблат. Часы держат заряд не более 14 часов при включенном модуле GPS и пульсометре или до одного года при задействовании других функций, в том числе шагомера и уведомлений. Корпус ударопрочный и не пропускает воду на глубине до 200 метров. Масса часов — 101 г, габариты — 63×55×20,4 мм.







Модель G-Shock GBD-H1000 будет выпущена в продажу через несколько недель, тогда же и будет объявлена цена. Будут доступны следующие цветовые решения: черный + белый, полностью чёрный, красный, чёрный + красный.







