Недавно мы рассказывали про смарт-часы от non-IT компании Fossil, которые понравятся любителям ярких аксессуаров и станут прекрасным подарком подруге к Новому Году. Теперь я решил обратить внимание на продукт более близкий к моим интересам и рассказать про умные часы от бренда Diesel Здесь в центре внимания именно модная составляющая, так что брать Diesel On Full Guard 2.5 стоит либо фанатам марки, либо покупателям, которые ищут стильные и броские часы со смарт-функциями и понимают, с чем будут их носить. Есть несколько версий на выбор: с темным или светлым металлом, кожаными или стальными ремешками. Мы прикинули, что о ярких креативных решениях уже рассказали ранее, так что взяли в AllTime.ru спокойную версию — в монохромном корпусе с неброским ремешком. К слову, последний можно легко заменить, мастера Diesel используют классическое крепление 22 миллиметра, так что с выбором аксессуаров проблем быть не должно. Можно подобрать много классических вариантов, которые будут уместно смотреться в паре с этими часами, или специально подыскать что-нибудь еще более экстравагантное и сделать Diesel On Full Guard 2.5 центром притяжения взглядов.

Особенностью часов стал довольно крупный корпус. Очевидно, что модель мужская и рассчитана на среднюю или крупную руку. Помимо толщины корпуса и большой рамки вокруг экрана, дизайнеры Diesel используют интересное конструктивное решение - «лапки», которые будто бы придерживают защитное стекло. Это создает еще большее ощущение брутального дизайна. Теоретически металлические выступы служат дополнительной защитой экрана от повреждений. Но эти часы совершенно точно стоит носить аккуратно. Поскольку они привлекают к себе много внимания, я бы посоветовал по возможности сохранять их первозданный внешний вид. Здесь как с машинами: новый Land Rover Defender наверняка может пережить серьезные испытания, но круче всего выглядит, когда с него сдувают пылинки.Если подумать о том, с какой одеждой сочетать Full Guard 2.5, не уверен, что я предложил бы вещи именно от Diesel. Разве что их более дорогая линейка Black Gold смотрелась бы уместно. Скорее всего, подойдут вещи в стиле military (особенно, сочетание хаки и черного) или свободного кроя от Off-White или Heron Preston. Впрочем, и более демократичные и повседневные сочетания подобрать нетрудно. Хорошо подойдет гранжевая эстетика AllSaints или однотонные объемные свитера и кардиганы крупной вязки с узкими черными джинсами. В общем, Diesel On Full Guard 2.5 хоть и требовательные к гардеробу владельца, но дают большую свободу для самовыражения.С технологической точки зрения все на уровне. Дисплей у этой модели достаточно крупный, 1.4 дюйма. У него очень высокая плотность пикселей, за счет чего фирменные циферблаты Diesel смотрятся красиво, а информация считывается комфортно. Углы обзора, запас яркости, контрастность — не вызывают вопросов. Есть опция всегда включенного дисплея. Это довольно эффектно, но придется расплачиваться автономностью. В Diesel On Full Guard 2.5 есть защита от воды, режим отслеживания тренировок и физической активности. Также без проблем работают Google Pay для бесконтактной оплаты, встроенный GPS, плеер с 4 ГБ памяти для треков, Bluetooth для подключения наушников и прочее, прочее, прочее.Работают часы как с Android, так и с iOS. В целом, могу рекомендовать их к любому смартфону, но стоит держать в голове, что с Айфонами будут небольшие ограничения. Владельцы iPhone не могут отвечать на уведомления и сообщения напрямую с часов и не могут использовать Google Assistant для навигации, только получать push-уведомления от приложений, запущенных на телефоне.В целом Diesel On Full Guard 2.5 мне нравятся. Несмотря на то, что я не фанат именно этого бренда и у меня есть всего пара дизелевских вещей, история с фэшн-смарт-часами однозначно выглядит круто. Поскольку это не просто гаджет, а эффектный, интересный и красивый аксессуар, хорошо сочетающийся со смелыми стилистическими решениями в одежде. А еще, на мой взгляд, очень круто, когда на часах написано название модного бренда, а не название какого-нибудь производителя смартфонов. Приобрести часы можно за 28 990 рублей в крупнейшем российском магазине Alltime.ru , где благодаря работе команды экспертов всегда есть самые свежие новинки по демократическим ценам.