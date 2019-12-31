



30 декабря компания Xiaomi анонсировала выпуск смарт-часов Watch Color, но не стала раскрывать их характеристики, а лишь ограничилась промо-фотографиями. Спустя день в сети появились реальные фотографии этого аксессуара, а также стало известно, какими параметрами он обладает.



Теперь известны размер и разрешение экрана, какие стандарты коммуникаций поддерживают часы, какие модули в них установлены, а также ёмкость аккумулятора. В Watch Color используется AMOLED-экран диагональю 1,39 дюйма с разрешением 454×454 пикселей, батарея на 420 мАч, есть поддержка стандартов Bluetooth 5.0 LE, GPS, ГЛОНАСС, NFC, трекер активности и пульсометр. Взаимодействовать с ними можно голосом — с использованием ассистента XiaoAI. Также предусмотрена защита от воды по стандарту 5ATM.







Xiaomi продвигает Watch Color в качестве модного аксессуара для молодёжи, которая стильно одевается и ведёт разнообразный и активный образ жизни. Эти часы, по замыслу компании, будут уместны везде — на прогулке, при занятиях спортом, на вечеринках, светских вечерах и тому подобном. На выбор будут предложены часы с корпусом как минимум в трёх цветовых решениях: серебро, золото и чёрный. Сменные ремешки позволят подбирать стиль часов под различную одежду.







Информация о характеристиках Watch Color пока лишь неофициальная. Эти часы появятся в продаже третьего января 2020 года, тогда же будут объявлены все подробности об этой модели и названа цена. Xiaomi будет изначально продавать новинку только в Китае, однако в дальнейшем такие часы могут появиться в других странах, в том числе России.







