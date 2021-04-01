





Компания Casio выпустила первые в своей истории смарт-часы на базе платформы Wear OS. Новинка получила узнаваемый дизайн бренда G-Shock и очень нескромный ценник.Новинка называется GSW-H1000 и включена в линейку G-Shock G-Squad, в рамках которой выпускаются наиболее инновационные модели — с поддержкой интернета, навигации, спортивных режимов и прочих умных возможностей.Часы оснащены противоударным корпусом с защитой от воды по стандарту 20 ATM, поэтому могут выдержать погружение в воду на глубину до 200 метров. Тыльная сторона корпуса выполнена из титана, лицевая из полимера, боковая рама и кнопки из алюминия, а ремешок из износостойкого уретана. Габариты часов 65,6×56,3×19,5 мм, масса 103 грамма.





Экран обладает диагональю 1,2 дюйма при разрешении 360×360 пикселей и может работать в монохромном режиме, когда нужно экономить заряд и продлить автономность, или в цветном режиме, когда есть возможность заряжать часы чаще. С включенным энергосбережением часы придётся подпитывать всего раз в месяц, а без экономии они разрядятся уже через полтора дня. Зарядка с помощью магнитного адаптера занимает приблизительно три часа.



Встроенный микрофон позволяет отдавать команды «Google Ассистенту», а через мобильное приложение можно настраивать часы и просматривать собранные ими данные и статистику. Что касается фитнес-возможностей — поддерживается 15 режимов тренировок на открытом пространстве и 24 видов занятий в помещении. Wear OS обеспечивает нативную поддержку сервисов Google, в том числе YouTube Music, Google Fit, Google Maps и уведомления со смартфона.



Часы оснащены датчиком для измерения уровни кислорода в крови, пульсометром, альтиметром, барометром, акселерометром, гироскопом, термометром и GPS-модулем. Они считают пройденные шаги и преодолённую дистанцию, могут показывать карты для навигации, строить графики приливов и отливов, а также отображать фазы луны и время восхода и захода солнца.



Casio продаёт модель GSW-H1000 в Японии за 699 долларов (примерно 53 тысячи рублей). Позже эти часы появятся в продаже в других странах мира.







