



Компания Casio анонсировала выпуск телефона G’zOne Type-XX в стиле часов G-Shock. Это обновлённая версия модели, выпускавшейся с 2000 по 2012 годы.



Телефон G’zOne Type-XX был создан в честь 20-летия серии G’zOne. Он унаследовал ретро-футуристичный дизайн, привычный фанатам этой серии, и обладает прочным корпусом с защитой от внешних воздействий. Производитель обещает полное соответствие военному стандарту MIL-STD (например, устройство выдерживает падение на твёрдую поверхность с высоты до 1,8 м).



Несмотря на то, что это всего лишь кнопочная звонилка, модель G’zOne Type-XX обладает несколькими довольно продвинутыми функциями. В неё установлено четыре сенсора, в том числе термометр и барометр, благодаря чему можно в любой момент узнавать температуру окружающей среды и атмосферное давление.



Производством телефона G’zOne Type-XX занимается японская компания Kyocera. Он будет продаваться в Японии у сотовых операторов KDDI and Okinawa Cellular, предзаказ будет открыт 3 августа, а продажи начнутся 13 ноября 2021 года. Будет ли он поставляться за пределы Японии, неизвестно.







