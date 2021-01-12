Kingston

Kingston в ходе цифровой выставки CES 2021 представила дорожную карту релизов твердотельных накопителей NVMe. Компания выпустит в этом году как клиентские накопители U.2 NVMe, так и диски для центров обработки данных. Ряд новинок года будет включать первые твердотельные накопители PCIe NVMe Gen 4.0, а также внешний твердотельный накопитель USB 3.2:
  • Ghost Tree: готовящийся к релизу накопитель поколения 4.0 идеально подойдёт для создателей контента и продвинутых пользователей. Под кодовым названием Ghost Tree скрываются скорость чтения и записи 7000 МБ/с и расширенные до предела возможности 8-канального PCIe Gen 4.0×4 при ёмкости от 1 ТБ до 4 ТБ.
  • NV Series: новейший твердотельный накопитель Gen 3.0×4 — устройство начального уровня для начинающих пользователей NVMe с ёмкостью до 2 ТБ.
  • XS2000: новый внешний накопитель Kingston USB 3.2 Gen 2×2 ёмкостью от 500 ГБ до 2 ТБ, он подойдёт в качестве дополнительного хранилища для фотографий, видео и других файлов. Интерфейс USB-C обеспечивает сверхбыструю передачу данных на скорости до 2500 МБ/с.
  • DC1500M: модель Data Center 1500M — это обновление диска DC1000M, в котором добавлена поддержка множественных пространств имён. Твердотельный накопитель U.2 NVMe разработан для широкого спектра рабочих нагрузок с интенсивным использованием данных, включая облачные вычисления, веб-хостинг и виртуальные инфраструктуры.


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