TP-Link представила первую mesh-систему со встроенной аудио колонкой и голосовым помощником — Deco Voice X20. Устройство совмещает в себе возможность создания бесшовной сети mesh Wi-Fi и функции голосового помощника Amazon Alexa. Новинка была удостоена награды CES 2021 Innovation Awards.
Deco Voice X20 формирует mesh-сеть стандарта Wi-Fi 6 и позволяет управлять ей с помощью встроенного голосового помощника Alexa. Mesh-система обеспечивает высокоскоростной беспроводной стандарт AX1800 по Wi-Fi и гигабитное подключение по кабелю с минимальными задержками.
Благодаря встроенному помощнику Alexa пользователь сможет управлять каждым аспектом своего умного дома без необходимости в отдельном смарт-девайсе, например умной колонке. Помимо этого, технология Mesh Wi-Fi позволит пользователю быстро и эффективно выходить в интернет, а наличие колонок в модулях позволит воспроизводить аудио в разных комнатах.
Deco Voice X20 использует стандарт Wi-Fi 6 для обеспечения высокой скорости беспроводной связи, усиленного сигнала и стабильного подключения. Поддержка Wi-Fi 6 позволяет множеству устройств выполнять большое количество ёмких задач без снижения производительности, обеспечивая высокую эффективность потокового вещания в формате Ultra-HD, быструю загрузку файлов или онлайн-игры без задержек. Поддержка технологии OFDMA существенно улучшает качество работы большого количества устройств в сети. Mesh-система Deco Voice X20 формирует широкое покрытие Wi-Fi на площади до 350 кв. метров (комплект из 2 устройств) с усиленным сигналом, BSS Color и технологией Beamforming.
Встроенные функции Alexa обеспечивают качественный звук и удобное голосовое управление. Deco Voice X20 позволяет управлять устройствами системы умного дома, узнавать текущую погоду, вносить изменения в свое расписание, включать любимые плейлисты и многое другое. Все, что потребуется пользователю — это спросить Алексу.
Deco Voice X20 совместим с другими продуктами, поддерживающими Alexa, а также устройствами других моделей Deco. Технология TP-Link Mesh объединяет Deco Voice X20 с другими устройствами Deco в единую сеть, а встроенный динамик в каждом блоке Deco Voice синхронизируется друг с другом, обеспечивая стабильное покрытие Wi-Fi и поддержку голосового управления.
• Встроенный помощник Alexa: голосовое управления домом с Amazon Alexa
• Встроенный интеллектуальный динамик: аудио по всему дому
• TP-Link HomeShield: обеспечивает надежную защиту устройств интернета вещей
• Full Gigabit Ethernet: 2 гигабитных порта WAN/LAN
• Установка стала проще: пошаговая инструкция в приложении Deco
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Deco Voice X20 формирует mesh-сеть стандарта Wi-Fi 6 и позволяет управлять ей с помощью встроенного голосового помощника Alexa. Mesh-система обеспечивает высокоскоростной беспроводной стандарт AX1800 по Wi-Fi и гигабитное подключение по кабелю с минимальными задержками.
Благодаря встроенному помощнику Alexa пользователь сможет управлять каждым аспектом своего умного дома без необходимости в отдельном смарт-девайсе, например умной колонке. Помимо этого, технология Mesh Wi-Fi позволит пользователю быстро и эффективно выходить в интернет, а наличие колонок в модулях позволит воспроизводить аудио в разных комнатах.
Deco Voice X20 использует стандарт Wi-Fi 6 для обеспечения высокой скорости беспроводной связи, усиленного сигнала и стабильного подключения. Поддержка Wi-Fi 6 позволяет множеству устройств выполнять большое количество ёмких задач без снижения производительности, обеспечивая высокую эффективность потокового вещания в формате Ultra-HD, быструю загрузку файлов или онлайн-игры без задержек. Поддержка технологии OFDMA существенно улучшает качество работы большого количества устройств в сети. Mesh-система Deco Voice X20 формирует широкое покрытие Wi-Fi на площади до 350 кв. метров (комплект из 2 устройств) с усиленным сигналом, BSS Color и технологией Beamforming.
Встроенные функции Alexa обеспечивают качественный звук и удобное голосовое управление. Deco Voice X20 позволяет управлять устройствами системы умного дома, узнавать текущую погоду, вносить изменения в свое расписание, включать любимые плейлисты и многое другое. Все, что потребуется пользователю — это спросить Алексу.
Deco Voice X20 совместим с другими продуктами, поддерживающими Alexa, а также устройствами других моделей Deco. Технология TP-Link Mesh объединяет Deco Voice X20 с другими устройствами Deco в единую сеть, а встроенный динамик в каждом блоке Deco Voice синхронизируется друг с другом, обеспечивая стабильное покрытие Wi-Fi и поддержку голосового управления.
Основные характеристики Deco X20 Voice:• Сверхбыстрая скорость Wi-Fi 6: 1201 Мбит/с (5 ГГц) + 574 Мбит/с (2,4 ГГц)
• Встроенный помощник Alexa: голосовое управления домом с Amazon Alexa
• Встроенный интеллектуальный динамик: аудио по всему дому
• TP-Link HomeShield: обеспечивает надежную защиту устройств интернета вещей
• Full Gigabit Ethernet: 2 гигабитных порта WAN/LAN
• Установка стала проще: пошаговая инструкция в приложении Deco
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Поправьте, если не так.
остальные устройства дома работают на 2,4ггц. я не могу узнать, на какой версии работает iphone, в данном случае, но в настройках роутера есть "5ггц только ax"/"5ггц ac, ax".