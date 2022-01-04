





Модели новой серии G2 оснащены усовершенствованной OLED панелью LG. Технология следующего поколения панелей OLED evo, представленная в новой серии G2 и отдельных моделях C2, обеспечит более высокую яркость с высокими четкостью и детализацией. Телевизоры оснащены новым процессором LG α (Alpha), а технология Brightness Booster позволяет телевизорам серии G2 обеспечивать еще большую яркость за счет улучшенного рассеивания тепла и более совершенных алгоритмов управления.Серия LG OLED G2 2022 года представляет новую 83-дюймовую модель и первую в мире 97-дюймовую модель в дополнение к 55-, 65- и 77-дюймовым телевизорам, уже имеющимся в линейке. Серия LG OLED C2 предлагает самый разнообразный выбор размеров экранов, в общей сложности шесть на 2022 год: первый в мире 42-дюймовый OLED телевизор, отлично подходящий для игр на консолях и ПК, в дополнение к 48, 55, 65, 77, 83 дюймам. Эта серия телевизоров OLED имеет более тонкие рамки.В основе большинства новых моделей телевизоров LG лежит процессор α с алгоритмом глубокого обучения, что позволяет повысить производительность при масштабировании и придать изображению на экране больше объемности, делая элементы переднего плана и фона более четкими относительно друг друга. В дополнение к этому процессор α9 5 поколения расширяет возможности функции LG AI Sound Pro, предоставляя более реалистичный звук, а встроенные динамики телевизоров позволяют создавать виртуальный объемный звук формата 7.1.2.Новая версия платформы LG Smart TV обеспечивает удобство и упрощая поиск контента. Также WebOS 22 представляет персональные профили, в которых пользователи могут настроить быстрый доступ к своим любимым потоковым сервисам, получать индивидуальные рекомендации по контенту на основе истории просмотров и видеть оповещения в режиме реального времени, чтобы быть в курсе результатов любимых спортивных команд. Вход в профили может быть выполнен либо из браузера ТВ, либо со смартфона с NFC Magic Tap.NFC Magic Tap можно использовать ещё и для зеркального отображения экрана мобильного устройства на телевизоре LG. Зрители также могут транслировать контент с одного телевизора на другой в домашних условиях, используя Room To Room Share, что позволяет просматривать кабельный или спутниковый контент на другом телевизоре через Wi-Fi без дополнительной телеприставки. Новая технология 2022 года Always Ready превращает телевизор LG в мультимедийный дисплей, когда он не используется.LG в 2022 году представляет расширенную линейку телевизоров LG QNED. Благодаря собственной технологии LG Quantum Dot NanoCell, новая линейка обеспечивает цветопередачу со 100-процентным объемом цвета. Телевизор LG QNED Mini LED передаёт насыщенные и точные цвета в самых ярких и темных участках кадра, а также обладает высоким уровнем контрастности благодаря технологии точечного затемнения. Все модели, начиная с серии QNED 90, прошли сертификацию о 100% точной цветопередаче.