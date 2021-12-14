



Компания LG анонсировала телевизор StanbyME с очень необычными характеристиками. Его полноценная презентация состоится в начале 2022 года на выставке CES.



Телевизор StanbyME крепится к подставке, в нижнюю часть которой встроен аккумулятор. Время автономной работы устройства составляет 3 часа, чего достаточно для просмотра пары фильмов обычной продолжительности, одного длинного фильма или нескольких серий сериала.







В StanbyME используется сенсорный 27-дюймовый экран с разрешением Full HD и встроенная система Smart TV на базе webOS. Угол наклона экрана и его направление можно регулировать. Дисплей отсоединяется от стойки и может использоваться на столе как монитор. Задняя часть телевизора отделана тканью. Предусмотрен HDMI-вход, USB-порт, модули NFC, Wi-Fi и Bluetooth, антенного разъёма нет. По какой цене LG будет продавать этот телевизор, пока неизвестно, она будет объявлена в январе.







