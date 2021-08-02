





LG расширяет серию OLED телевизоров C1 новым размером — 83 дюйма. Серия С1 телевизоров LG OLED также включает ещё 4 диагонали: 48”, 55”, 65”, 77”, что позволяет подобрать устройство под разные потребности пользователя от гейминга до просмотра кино большой компанией.Телевизоры LG OLED 2021 года серии C1 оснащены самоподсвечивающимися панелями, которые обеспечивают четкую и реалистичную картинку. В OLED технологии используются миллионы таких пикселей, которые способны воспроизводить глубокий черный цвет и обеспечивать точную цветопередачу.Dolby Vision IQ интеллектуально регулирует настройки изображения в зависимости от жанра контента и окружающей обстановки, а Dolby Atmos обеспечивает объемный звук.В основе каждого телевизора LG OLED используется процессор α9 четвертого поколения 4K на основе искусственного интеллекта. Он использует алгоритмы глубокого обучения для анализа и оптимизации контента. Настройка изображения и звука выполняется автоматически. Алгоритм глубокого обучения использует базу, в которой более миллиона визуальных данных. Функция определения типа сцены анализирует и соответствующим образом улучшает качество изображения. Благодаря обучению на базе свыше 17 миллионов элементов аудиоданных, процессор определяет голоса, эффекты и частоты, оптимизируя звучание в зависимости от жанра аудио и способствуя созданию эффекта полного погружения.Режим FILMMAKER MODE отключает сглаживание движения, сохраняя при этом исходное соотношение сторон, цветопередачу и частоту кадров. Он позволяет точно передать оригинальное видение режиссера.Телевизоры LG OLED также подходят для видеоигр благодаря игровым функциям и дисплею с частотой 120 Гц, обеспечивающему плавность движения во время игры. Производитель сотрудничает с ведущими компаниями игровой индустрии. Благодаря партнерству с NVIDIA и AMD в LG OLED телевизорах поддерживаются технологии G-SYNC и AMD FreeSync Premium. LG также объединили свои усилия с Microsoft, чтобы раскрыть потенциал игр нового поколения и стать официальным партнером консолей Xbox Series X|S.