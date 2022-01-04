Targus

На выставке CES 2022 компания Targus анонсировала рюкзак Cypress Hero EcoSmart Backpack с поддержкой сервиса Apple «Локатор». Он поступит в продажу весной-летом 2022 года. Его стоимость составит 150 долларов.

Рюкзак оснащается встроенным модулем отслеживания. Судя по всему, он поддерживает функцию точного поиска, которая позволяет пользователям iPhone 11 и более новых моделей определять позиционирование со звуковой, визуальной и тактильной обратной связью. Apple представила такую возможность в прошлом году с помощью чипа U1 для сторонних производителей.

По словам Targus, встроенный трекер надёжно интегрирован в рюкзак. В отличие от AirTag, его очень сложно найти и извлечь. В рюкзаке для работы трекера встроен сменный аккумулятор, который заряжается с помощью USB.

В рюкзаке есть специальное отделение с мягкой подкладкой, в которое может поместиться 16-дюймовый ноутбук, включая прошлогодний MacBook Pro. Также внутри есть еще несколько отделений и карманов для дополнительных устройств и личных вещей. Рюкзак изготовлен из переработанных материалов.


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