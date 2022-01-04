Выставка CES 2022 в самом разгаре — компании и стартапы представляют миру свои разработки и идеи. Одним из любопытных и полезных изобретений стала домашняя тумба на автопилоте.Свой вариант «робота-дворецкого» представила команда Labrador Systems. Они решили не браться за очередного антропоморфного робота со сложными механизмами и ПО, а просто взяли простой бытовой предмет — тумбу — и наделили её «умными» функциями.Новорожденная компания представила двух роботов — Kaddy и Retriever. Оба они схожи внешне: один сделан в форме тумбы, а второй напоминает боковой столик для мелочей. Тумбы оснащены колесиками и датчиками, а главной их фишкой является способность самостоятельно перемещаться по дому, и для этого им не требуются какие-либо пульты управления.Владелец роботов может внести свои правки в карту их перемещений по дому. Например, у него есть возможность добавить несколько точек, в которых столик всегда будет останавливаться на какое-то время. Кроме того, можно сделать так, чтобы тумбы периодически объезжали несколько заданных точек, при этом автоматически уклоняясь от помех и препятствий.Максимальная нагрузка роботов — до 11 кг. Они могут ездить целый день, а заряжаются ночью. При этом у Retriever есть дополнительные опции: он умеет опускаться или приподниматься по потребности, а также захватывать грузы специальной транспортировочной лентой наподобие маленького конвейера.В первую очередь эти малыши будут полезны людям с ограниченными возможностями или тяжелыми болезнями. Kaddy запросто может перемещать по дому их вещи, например, грязную одежду к стиральной машинке, или же чистое белье к сушке, или, скажем, посуду на кухню и обратно. Стартап обещает в будущем оснастить свои тумбочки механизированными «руками», которые будут способны, например, взять поднос из холодильника и привезти его владельцу.Предварительная стоимость обоих роботов определена как $5000 и $6800, с возможностью внести предоплату $1500 и выплачивать остальную сумму до 36 месяцев, что составит примерно $100-150 в месяц.