





Samsung представила новые модели мониторов. Новинки отличаются высоким качеством изображения и интуитивно понятной функциональностью.Модели дисплеев Samsung 2022 года оптимальны для работы, игр или просмотра контента дома. В них сочетаются функции для гейминга, а также технологии, такие как панель Quantum Mini LED с подсветкой и HDR 2000 в серии Odyssey, интеллектуальные возможности Smart-монитора и удобная эргономика.Дисплей Neo G8 32″ (модель G85NB) с изогнутым экраном 4K (3 840 x 2 160) 1000R с частотой обновления 240 Гц и временем отклика 1 мс (GtG). Высокое качество изображения, за которое отвечают светодиоды Quantum Mini LED, Quantum HDR 2000 с пиковой яркостью 2000 нит и коэффициентом статической контрастности 1000000:1 позволяет легко различать мельчайшие детали на экране, чтобы полностью погрузиться в игровой мир.Новый Odyssey Neo G8 выполнен в том же стиле, что и Odyssey Neo G9: у него гладкий белый корпус. Цветовые переливы на экране проявляются и в реальном мире благодаря повторяющей их подсветке CoreSync, что обеспечивает ощущение более глубокого погружения в контент.Smart-монитор 2022 года с диагональю экрана 32 дюйма (модель M80B) позволяет эффективно использовать пространство на рабочем столе, поскольку толщина его корпуса – всего 11,4 мм, примерно на 75% тоньше, чем у предыдущей модели. Новинка вышла в теплом оттенке белого. UHD-панель точно отображает видео, документы и фото, обеспечивая 99% цветового охвата sRGB и поддерживая 1,07 миллиарда цветов при яркости 400 нит.В устройство интегрированы функции для использования Smart TV и эффективной работы. Кроме того, оно выступает в роли пульта управления экосистемой SmartThings, вместо ПК. Smart-монитор M8 32″ 2022 года также подходит для удаленной работы. Подвижная магнитная камера SlimFit Cam обеспечивает высокое качество видеозвонков для онлайн-совещаний, а встроенное приложение Video Call поддерживает самые популярные приложения для видеочатов, в том числе Google Duo. Благодаря порту USB-C, позволяющему подключать к устройству зарядку мощностью 65 Вт, Smart-монитор M8 становится универсальным рабочим местом, для которого не требуется дополнительная док-станция.Samsung S8 (модель S80PB), доступный в двух версиях с диагональю 27 и 32 дюйма, отображает изображение качества UHD с точной цветопередачей, что подходит профессиональным художникам и дизайнерам. Благодаря цветовому охвату до 98% DCI-P3 S80PB передает сверхширокий спектр оттенков. А за счет стандарта Display HDR 600 от Ассоциации стандартов видеоэлектроники (VESA). Новинка – первый в мире монитор без бликов с сертификатом UL (Underwriter Laboratories). Матовое покрытие Matte Display на верхней панели сокращает отражение света даже без использования бленды.Обе модели оснащены портами USB-C 90W и LAN, превращая рабочий стол пользователя в универсальное рабочее место, где можно заряжать ноутбуки и мобильные устройства без дополнительной док-станции. Благодаря стандартам совместимости с креплениями VESA, а также подставке с регулировкой высоты (HAS), оснащенной точками управления наклоном, поворотом и разворотом, дисплей можно установить в любом месте.