Часть роутеров перестанет работать в России и Беларуси из-за санкций

Бренд Meraki, принадлежащий американской компании Cisco, заблокирует свои роутеры у российских и белорусских пользователей. Причиной стали санкции.С 21 декабря 2022 года сетевые устройства Meraki (роутеры и облачные точки доступа) будут деактивированы в России. Отключение оборудования будет производиться по геолокационной информации.Пользователи устройств Meraki получили оповещение по электронной почте. Там сказано, что устройства бренда будут заблокированы на серверном уровне и перестанут получать обновления прошивки. Бренд указывает, что действует согласно американскому законодательству и выполняет требования регуляторов и материнской компании Cisco.На «Хабре» приводится пара инструкций по восстановлению работоспособности оборудования Meraki. Там же указано, что попытки не увенчались успехом, что неудивительно, ведь Meraki может блокировать свои устройства по нескольким параметрам, в том числе на основе истории подключения по IP-адресам.