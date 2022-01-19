Exynos 2200

Samsung объявила о выходе нового флагманского процессора Exynos 2200. Созданный с использованием 4-нанометровой ультрафиолетовой литографии (EUV), Exynos 2200 оснащен графическим процессором (GPU) Samsung Xclipse на базе архитектуры AMD RDNA 2.

Трассировка лучей с аппаратным ускорением на мобильных устройствах

Xclipse GPU — графический процессор, находящийся в промежуточной категории между консольными и мобильными решениями. Благодаря высокопроизводительной архитектуре AMD RDNA 2, Xclipse получил расширенные графические функции, в том числе аппаратно-ускоренную трассировку лучей и затенение с переменной скоростью, которые ранее были доступны только на ПК, ноутбуках и консолях.

Трассировка лучей (RT) точно имитирует поведение света в реальном мире. Рассчитывая движение и цветовые характеристики световых лучей, технология создает реалистичные эффекты освещения. Сотрудничество AMD и Samsung позволило впервые представить трассировку на мобильных устройствах.

Затенение с переменной скоростью (VRS) — решение для оптимизации нагрузки на графический процессор, которое позволяет применять низкую скорость затенения в областях, слабо влияющих на общее качество картинки. Это высвобождает ресурсы графического процессора для более важных областей и повышает частоту кадров.

Exynos 2200

Поддержка 5G и улучшенная безопасность

В Exynos 2200 используются ядра Armv9 от Arm с доработанными параметрами безопасности и производительности. Восьмиядерный процессор состоит из трех кластеров: флагманского ядра Arm Cortex-X2, трех больших ядер Cortex-A710 со сбалансированным соотношением производительности и эффективности, и четырех энергоэффективных ядер Cortex-A510.

Благодаря модернизированному нейронному процессору (NPU), искусственный интеллект Exynos 2200 позволяет выполнять больше параллельных вычислений. Кроме того, процессор интегрирует быстрый модем 3GPP Release 16 5G, поддерживающий высокие частоты. Двойное подключение E-UTRAN New Radio, в котором используются сигналы 4G LTE и 5G NR, позволяет повысить скорость передачи данных до 10 Гбит/с.

Exynos 2200 поставляется с интегрированным элементом безопасности (iSE) для хранения закрытых криптографических ключей и выполнения роли RoT (Root of Trust). Аппаратное обеспечение встроенного шифрования для UFS и DRAM дополнительно усилено для сохранности пользовательских данных.

Новый визуальный опыт

Архитектура процессора сигналов изображения (ISP) Exynos 2200 была переработана для поддержки датчиков изображения с разрешением до 200 мегапикселей (МП) и записи видео в разрешении до 4K HDR (или 8K). При 30 кадрах в секунду ISP поддерживает до 108 МП в режиме одной камеры и 64+36 МП в режиме двойной камеры. Решение поддерживает подключение до семи отдельных датчиков изображения и одновременное управление четырьмя сенсорами.

Усовершенствованный многоформатный кодек (MFC) Exynos 2200 декодирует видео до 4K при 240 кадрах в секунду или 8K при 60 кадрах в секунду и кодирует до 4K при 120 кадрах в секунду или 8K при 30 кадрах в секунду. Кроме того, в MFC интегрирован энергосберегающий декодер AV1, позволяющий увеличить время воспроизведения. Решение поддерживает стандарт HDR10+ с расширенным динамическими диапазоном и увеличенной глубиной изображения, а также частоту обновления до 144 Гц, что обеспечивает плавные переходы в играх и приложениях.


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