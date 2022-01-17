



Компания Cyberlink сообщила о проблеме, актуальной для процессоров Intel Core из серий Rocket Lake и Alder Lake (одиннадцатое и двенадцатое поколение). Как выяснилось, компьютеры, в которые они установлены, не могут воспроизводить контент с разрешением Ultra HD (оно же 4K) с дисков Blu-ray.



Cyberlink разрабатывает программу PowerDVD, которая поставляется в качестве стандартного софта вместе с некоторыми моделями приводов Blu-ray. Она объясняет, что проблема заключается в неработающем модуле DRM, который должен обеспечивать защиту видеоконтента от нелегального копирования с воспроизведения. У процессоров Rocket Lake и Alder Lake в связке с Windows 11 нет набора расширений Intel Software Guard Extensions (SGX), поэтому контент не может пройти проверку, которая подтвердила бы, что диск лицензионный и не был скопирован пиратским способом. Поддержка SGX появилась в процессорах Intel начиная со Skylake и была завершена с выпуском линейки Rocket Lake в 2021 году.



Cyberlink рекомендует обладателям приводов дисков Blu-ray с 4K-видео воздержаться от апгрейда компьютеров процессорами Intel Core 11-го и 12-го поколений или оставаться на Windows 10 и не устанавливать самую новую версию Windows. Не исключено, что Intel, Microsoft, Cyberlink и производители приводов совместно решат эту проблему, например, разработают и выпустят новый драйвер, который позволит воспроизводить 4K-контент с защищённых дисков Blu-ray. Ещё один возможный вариант — использовать плееры, которые позволяют обходить DRM-защиту.







