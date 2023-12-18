Чего ждать от AirPods Pro 3

Редизайн

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Компания Apple активно работает над абсолютно новой версией флагманских наушников AirPods Pro, которая предложит свежий дизайн и ряд полезных функций. Собрали в этом материале самые ожидаемые нововведения в AirPods Pro 3.По словам Марка Гурмана из Bloomberg, AirPods Pro‌ 3 претерпит «капитальный редизайн». Пока остаётся загадкой, что именно изменится в наушниках. Ожидается, что Apple обновит как сами уши, так и футляр, чтобы реализовать все запланированные функции.Как известно, Apple значительно повышает качество звука с каждой новой версией AirPods. По слухам, в AirPods Pro 3 мы получим улучшенный шумодав, новые функции пространственного звука и поддержку Lossless.Текущая версия ‌AirPods Pro‌ 2 с USB-C уже предлагает поддержку звука без потерь, но только в связке со шлемом Vision Pro. Вероятно, в третьем поколении эту опцию расширят и на другие девайсы.Логично предположить, что следующие AirPods Pro получат более быстрый чип Apple H3. Вычислительная мощность нового процессора может быть важна для функций, связанных со здоровьем, которые будут использоваться в AirPods Pro 3.Apple разрабатывает систему тестирования слуха пользователя, которая позволит выявлять проблемы с восприятием с помощью AirPods.Если AirPods обнаружат проблему со слухом, система сможет посоветовать пользователю обратиться к врачу для получения дополнительной помощи.Кроме того, Apple прокачает функцию Conversation Boost для использования AirPods Pro в качества слухового аппарата.Apple тестирует новый сенсор в AirPods, который сможет замерять точную температуру тела пользователя. Компания также запатентовала технологии использования AirPods с биометрическими датчиками для мониторинга сердечного ритма, температуры, уровня потоотделения и многого другого.По данным инсайдеров, Apple представит AirPods Pro 3-го поколения в 2025 году. Скорее всего, их релиз состоится в сентябре вместе с серией iPhone 17.