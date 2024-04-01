Чего ждать от нового iPad mini 7

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Актуальная модель iPad mini, которую Apple всё ещё продаёт, вышла ещё в сентябре 2021 года. Поэтому вполне логично, что уже совсем скоро компания обновит свой самый компактный планшет.Ожидается, что в iPad mini 7-го поколения Apple изменит конструкцию таким образом, чтобы на дисплее не был заметен эффект желе при прокрутке страниц. Однако, несмотря на это изменение, дисплей по-прежнему будет ограничен частотой обновления 60 Гц. Никаких mini-LED и LTPO ждать не стоит.Также Apple с большой долей вероятности переведёт новый «мини» на чип M-серии, поскольку изначально серия iPad mini соответствовала iPad Air в плане производительности. Интересно, что китайские инсайдеры уверены в использовании чипсета A16 Bionic. То есть компания хочет выпустить планшет с устаревшим на 2 года железом.Среди прочих ожидаемых изменений в iPad mini 7 — поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, новые расцветки и улучшенная камера.Конкретного окна выхода этой модели нет, но по словам журналиста Bloomberg Марка Гурмана и аналитика TFI Securities Мин-Чи Куо, iPad mini 7 выйдет этой осенью.