Чего ждать от нового iPad mini 7

Фархад
iPad mini

Актуальная модель iPad mini, которую Apple всё ещё продаёт, вышла ещё в сентябре 2021 года. Поэтому вполне логично, что уже совсем скоро компания обновит свой самый компактный планшет.

Ожидается, что в iPad mini 7-го поколения Apple изменит конструкцию таким образом, чтобы на дисплее не был заметен эффект желе при прокрутке страниц. Однако, несмотря на это изменение, дисплей по-прежнему будет ограничен частотой обновления 60 Гц. Никаких mini-LED и LTPO ждать не стоит.

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Также Apple с большой долей вероятности переведёт новый «мини» на чип M-серии, поскольку изначально серия iPad mini соответствовала iPad Air в плане производительности. Интересно, что китайские инсайдеры уверены в использовании чипсета A16 Bionic. То есть компания хочет выпустить планшет с устаревшим на 2 года железом.

Среди прочих ожидаемых изменений в iPad mini 7 — поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, новые расцветки и улучшенная камера.

Конкретного окна выхода этой модели нет, но по словам журналиста Bloomberg Марка Гурмана и аналитика TFI Securities Мин-Чи Куо, iPad mini 7 выйдет этой осенью.
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Источник:
9to5Mac
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Комментарии

tellurian
+1248
tellurian
Вот увидеть сколько реально их продалась за это время. Какой спрос?
Сегодня в 11:54
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+70
denisba
У меня др сих пор Ipad 4 все работает, большего и не надо..
4 минуты назад
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