Чехлы для iPhone 16 демонстрируют две новые кнопки

Фархад
iPhone 16

Авторитетный инсайдер под ником Majin Bu поделился в Х фотографиями силиконовых чехлов для базовой модели iPhone 16, которую Apple представит этой осенью.

На снимках показаны несколько разных расцветок, включая чёрную, серую, белую, синюю, зелёную, красную и розовую. Возможно, в этих цветах выйдут фирменные чехлы Apple. Особое внимание привлекает вырез на правом торце. Он находится ниже кнопки включения. Судя по всему, там будет расположена новая ёмкостная кнопка «Захвата», которая будет отвечать за съёмку в новых iPhone.
iPhone 16
iPhone 16
iPhone 16
По данным инсайдеров, в этом году все 4 модели смартфонов Apple получат кнопку «Действия» вместо рычажка беззвучного режима, а также новую двухступенчатую клавишу «Захвата». Лёгкое касание будет отвечать за фокусировку, а сильное нажатие — за спуск затвора.

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Ожидается, что Apple представит серию iPhone 16 в сентябре.
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Источник:
Majin Bu
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