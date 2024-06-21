Apple запустила распродажу топовых игр для Mac

Фархад
Macbook // Macworld

Компания Apple решила последовать примеру Steam, Xbox и Nintendo, и запустила собственную распродажу ААА-тайтлов в Mac App Store. Сейчас со скидками до 75% можно урвать Valheim, Death Stranding Director's Cut, Disco Elysium и многое другое.

Вот некоторые скидки из этой распродажи:

  • Valheim — 899 рублей вместо 1790 рублей;
  • Death Stranding Director's Cut — 1790 рублей вместо 3490 рублей;
  • Inscryption — 899 рублей вместо 1790 рублей;
  • Lies of Pi — 2800 рублей вместо 3800 рублей;
  • Resident Evil Village — 1140 рублей вместо 3490 рублей;
  • GRIS — 249 рублей вместо 899 рублей;
  • Disco Elysium: The Final Cut — 899 рублей вместо 3490 рублей.
App Store

Отметим, что в некоторые игры можно играть на iPhone 15 Pro и на iPad с чипами M-серии, поэтому вы можете купить понравившийся проект сразу на все устройства. 

Распродажа продлится с 20 по 27 июня. С другими тайтлами вы можете ознакомиться по этой ссылке.

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