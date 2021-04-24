iPad Pro — самая прогрессирующая линейка устройств Apple. За последние четыре года она радикально обновила свой дизайн, навязала конкуренцию ноутбукам, первой среди устройств Apple предложила датчик будущего LiDAR и получила обновленные аксессуары (Magic Keyboard, Smart Keyboard, Apple Pencil 2). 

Новое поколение предлагает новейший процессор компании M1. В остальном устройства предлагают точечные изменения, чтобы соответствовать времени. Разберем, чем отличаются новые устройства от старых. 

Дизайн  

По габаритам незначительно изменилась версия на 12,9 дюйма. Ее размер — 280,6 х 214,9 х 6,4 мм. У модели 2020 года были 280,6 х 214,9 х 5,9 мм. Корпус стал незначительно толще из-за подсветки mini‑LED. По этой причине планшет может оказаться несовместим со съемными клавиатурами, выпущенными для других моделей iPad. 

Размеры iPad Pro на 11 дюймов  не изменились. У новой модели 247,6 х 178,5 х 5,9 мм, такие же, как и у предшественника. 

Материал корпуса — алюминиевый сплав. Толщина рамки та же, боковые торцы глянцевые. Цвета те же — серебристый и серый космос. 

Экран 

Модель побольше получила новый экран с подсветкой mini‑LED. Это усовершенствованная версия матрицы типа LED: на ней используется больше светодиодов, притом что их размеры уменьшены примерно в 120 раз относительно обычных. Светодиоды управляются не индивидуально, как в случае с OLED-экранами, а группой, это делает черный цвет более насыщенным. Получается что-то среднее между OLED и LCD. 

По остальным параметрам экран нового iPad Pro на 12,9 дюйма на отличается от старой версии. Тип матрицы — IPS, разрешение — 2732x2048 Пикс, плотность пикселей — 264 ppi, поддерживаются технологии ProMotion и True Tone. 

Экран iPad Pro 11 (2021) не отличается от дисплея в прошлогоднем устройстве. Подсветка LED, тип матрицы — IPS, разрешение 2388×1668 пикселей, плотность пикселей — 264 ppi, поддержка технологий ProMotion и True Tone. 

Железо и порты 

iPad Pro (2021) работает на новейшем процессоре Apple M1. С ним производительность устройств повышается до 50% на фоне предыдущего поколения. Добавлен новый 8‑ядерный графический процессор, он увеличивает скорость графики до 40%. Благодаря нему на iPad Pro можно создавать сложные модели с дополненной реальностью, играть в игры с графикой консольного уровня и высокой частотой обновления кадров и делать многое другое. 

Увеличены объемы оперативной и встроенной памяти. Во-первых, теперь планшеты предлагаются в пяти вариантах комплектации, в максимальной объем накопителя составляет 2 ТБ. Во-вторых, увеличен объем оперативной памяти. 128, 256 и 512 ГБ предлагают 8 ГБ ОЗУ, версии с 1 ТБ или 2 ТБ идут с 16 ГБ ОЗУ. iPad Pro. (2020) предлагал 6 ГБ оперативной памяти во всех комплектациях, максимальный объем накопителя составлял 1 ТБ. 

Добавлен интерфейс Thunderbolt. Он поддерживает разъём USB‑C и позволяет подключать множество высокопроизводи­тельных аксессуаров. например, внешние накопители, мониторы и док‑станции. Например, можно вывести изображение на монитор Pro Display XDR на полном разрешении 6K. 

Камеры 

Основная камера на аппаратной основе не изменилась. Она двойная, разрешение — 12 + 10 МП. Также она оснащена датчиком LiDAR для анализа фокусного расстояния. 

Появилась поддержка Smart HDR 3 благодаря процессору M1. Добавлена функция «В центре внимания». Она использует возможности новой сверхширокоугольной камеры и алгоритмы искусственного интеллекта, чтобы видеозвонки были еще качественнее. С ней, передвигаясь по комнате во время звонка, вы всегда будете в центре кадра. А когда к видеозвонку присоединяются другие участники — или, наоборот, покидают его — область кадра увеличивается или уменьшается. 

Фронтальная камера изменилась. В ней увеличили разрешение до 12 МП, угол обзора составляет 122 градусов, диафрагма ƒ/2,4. Усовершенствован режим «Портрет» — в нем улучшен эффект боке и функция «Глубина». Поддерживается Smart HDR 3. передняя камера улучшена для показа более качественной картинки во врем видеоконференций. Разрешение фронтальной камеры в iPad Pro (2020) составляет 7 МП. 

Цена 

iPad Pro 11 (2021) Wi-Fi: 
  • 128 ГБ — 77 990 pyб.
  • 256 ГБ — 86 990 pyб.
  • 512 ГБ — 104 990 pyб.
  • 1 ТБ — 140 990 pyб.
  • 2 ТБ — 176 990 pyб.
iPad Pro 11 (2021) Wi-Fi + Cellular: 
  • 128 ГБ — 91 990 pyб.
  • 256 ГБ — 100 990 pyб. 
  • 512 ГБ — 118 990 pyб.
  • 1 ТБ — 154 990 pyб.
  • 2 ТБ — 190 990 pyб.
iPad Pro 12,9 (2021) Wi-Fi
  • 128 ГБ — 106 990 pyб.
  • 256 ГБ — 115 990 pyб.
  • 512 ГБ — 133 990 pyб.
  • 1 ТБ — 169 990 pyб.
  • 2 ТБ — 205 990 pyб.
iPad Pro 12,9 (2021) Wi-Fi + Cellular
  • 128 ГБ — 120 990 руб. 
  • 256 ГБ — 129 990 руб. 
  • 512 ГБ — 147 990 руб. 
  • 1 ТБ — 183 990 руб. 
  • 2 ТБ — 219 990 руб. 
iPad Pro 11 (2020) Wi-Fi: 
  • 128 ГБ — 67 990 руб. 
  • 256 ГБ — 76 990 руб. 
  • 512 ГБ — 91 990 руб. 
  • 1 ТБ — 112 990 руб. 
iPad Pro 11 (2020) Wi-Fi + Cellular: 
  • 128 ГБ — 81 990 руб. 
  • 256 ГБ — 90 990 руб. 
  • 512 ГБ — 108 990 руб. 
  • 1 ТБ — 126 990 руб.  
iPad Pro 12,9 (2020) Wi-Fi: 
  • 128 ГБ — 86 990 руб. 
  • 256 ГБ — 95 990 руб. 
  • 512 ГБ — 111 990 руб. 
  • 1 ТБ — 125 990 руб. 
iPad Pro 12,9 (2020) Wi-Fi + Cellular: 
  • 128 ГБ — 100 990 руб. 
  • 256 ГБ — 109 990 руб. 
  • 512 ГБ — 127 990 руб. 
  • 1 ТБ — 145 990 руб. 


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