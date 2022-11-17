Asus Diablo

Чертовски хорош: представлен Asus ROG Phone 6 Diablo Immortal

Артем
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Asus представила тематическое издание смартфона, посвященное игре Diablo Immortal с потрясающим дизайном и дополнительными аксессуарами.

Вслед за изданием смартфона, которое было посвящено Бэтмену, компания представила Asus ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition. За основу взята модель ROG Phone 6 Pro на Snapdragon 8+ Gen 1 с 16 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти. Смартфон полностью соответствует оформлению игры как внешне, так и в плане оболочки. Задняя панель имеет полуматовое покрытие, которое создает особый эффект пламени под определенным углом и RGB-панель с логотипом. Лончер полностью изменен от обоев и анимаций до звуков из игры. 

Набор поставляется в коробке в виде Харадрического куба и содержит булавку от лотка для сим-карт, чехла с картой мира вселенной, в который складывается зарядный блок на 65 Вт и кабель. Также в комплект входит защитный чехол для самого гаджета и фонарик, с помощью которого можно найти секреты на карте.
ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition будет доступен в онлайн-магазине ASUS с 18 ноября, по цене 1 299 долларов или ~78,5 тысяч рублей.

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Источник:
GSM Arena
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