Чертовски хорош: представлен Asus ROG Phone 6 Diablo Immortal

Asus представила тематическое издание смартфона, посвященное игре Diablo Immortal с потрясающим дизайном и дополнительными аксессуарами.
Вслед за изданием смартфона, которое было посвящено Бэтмену, компания представила Asus ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition. За основу взята модель ROG Phone 6 Pro на Snapdragon 8+ Gen 1 с 16 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти. Смартфон полностью соответствует оформлению игры как внешне, так и в плане оболочки. Задняя панель имеет полуматовое покрытие, которое создает особый эффект пламени под определенным углом и RGB-панель с логотипом. Лончер полностью изменен от обоев и анимаций до звуков из игры.
Набор поставляется в коробке в виде Харадрического куба и содержит булавку от лотка для сим-карт, чехла с картой мира вселенной, в который складывается зарядный блок на 65 Вт и кабель. Также в комплект входит защитный чехол для самого гаджета и фонарик, с помощью которого можно найти секреты на карте.